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ANM a emis Cod galben de temperaturi ridicate: până la 35°C și izolat caniculă. Cum va fi vremea în București

Data publicării:
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Caniculă. Foto. Profimedia
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Din articol
Cod galben de temperaturi ridicate. Unde va fi cel mai cald Cum va fi vremea în București

ANM a emis o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabilă miercuri, 9 septembrie, în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. Temperaturile vor ajunge până la 35 de grade, iar izolat va fi caniculă. În București, vremea va deveni călduroasă, însă Capitala nu se află sub atenționare meteorologică.

Cod galben de temperaturi ridicate. Unde va fi cel mai cald

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, atenționarea Cod galben este valabilă miercuri, între orele 12:00 și 18:00.

În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar izolat va fi caniculă.

Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 35 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Câmpia de Vest.

Cum va fi vremea în București

Meteorologii au emis și o prognoză specială pentru București, valabilă miercuri, între orele 12:00 și 18:00.

Vremea va fi călduroasă, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

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Editor : Ș.A.

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