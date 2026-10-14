ANM a emis cod galben de vânt puternic: sunt așteptate lapoviță și ninsoare la munte. Ce zone sunt vizate HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenționare cod galben de vânt puternic, valabilă pentru sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h. Meteorologii anunță și lapoviță și ninsoare la altitudini mari, unde se va depune un strat de zăpadă.

ANM a emis o informare meteorologică prin care avertizează că vântul va continua să se intensifice temporar în mai multe regiuni ale țării, până vineri, 16 octombrie, la ora 18:00. Meteorologii au emis și o atenționare cod galben de vânt, valabilă miercuri, între orele 10:00 și 18:00, în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, unde rafalele vor ajunge la 50–70 km/h.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului miercuri (14 octombrie) în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și izolat în sudul Banatului cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, iar joi și vineri (15 și 16 octombrie) local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolat în restul teritoriului (viteze de până la 40...50 km/h)”, precizează ANM.

În zonele vizate de codul galben, vântul va avea intensificări până miercuri, la ora 18:00. Rafalele vor putea atinge viteze de 50–70 km/h în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea.

La munte, vântul va sufla cu putere, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde rafalele vor ajunge la 60–80 km/h.

La altitudini de peste 1.500 de metri sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. „Cu precădere în Carpații Meridionali și Orientali, pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm”, avertizează meteorologii.

ANM precizează că „vremea se va menține rece pentru această perioadă”.

Foto: ANM

Vremea în București

În Capitală, miercuri, vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această dată. Cerul va avea unele înnorări, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 5...6 grade, mai scăzută în zona periurbană până spre 2 grade. Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață.

Joi, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, cu precădere seara și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic al datei, astfel că maxima va fi de 16...18 grade, iar minima de 5...7 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Vineri, valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior, astfel că se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade.

Meteorologii precizează că în intervalul 14 octombrie, ora 10 - 16 octombrie, ora 18, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/atenționare/avertizare meteorologică.

Editor : C.S.