Live TV

ANM a emis prognoza pe o lună. Cum va fi vremea până la începutul lui august

Data publicării:
oameni in barca si pasari pe apa
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026 Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026 Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026 Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

În următoarele patru săptămâni, intervalul 06 iulie - 03 august, vremea va fi apropiată de normal la început, însă va deveni treptat mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), ploile vor fi în general puține, iar în unele regiuni se va înregistra un deficit de precipitații.

Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Temperaturile medii vor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în zonele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
steag germania Reichstag guvern parlament
2
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Sorin Grindeanu
3
„Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
4
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur și simplu dreptul...
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
5
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de...
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"
Digi Sport
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Furtuna, fulgere, ploaie
Avertismentul unui climatolog: Furtunile vor deveni tot mai frecvente. „Este o certitudine și asta arată toate studiile”
Avertizare meteo de furtuni.
Toată țara, sub cod portocaliu și galben de furtuni: sunt așteptate vijelii și grindină. ANM a emis și noi alerte de caniculă HARTĂ
nori de furtuna
Avertizări Cod Roșu de furtuni violente în mai multe regiuni ale țării. Inundații și copaci doborâți. Au fost emise mesaje Ro-Alert
bucuresti - inundatie
Soluția primarului general Ciprian Ciucu pentru a limita riscurile de inundație în București: „Avem deja un plan”
INSTANT_URMARI_COD_ROSU_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Recomandările IGSU după noile alerte de furtună emise de ANM
Recomandările redacţiei
injectii slabit fara reteta
Injecții pentru slăbit, vândute la mica înțelegere în farmacii, fără...
Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev amenință Finlanda: „Se află acum pe lista țintelor...
Man's hand holding a woman hand for rape and sexual abuse. Hands for rape and sexual abuse concept. Sexual abuse is a problem or Social issues concept
„Cel mai odios abuz”. O „rețea globală” de bărbați care drogau și...
lift blocuri
Vestea că statul montează lifturi în blocurile vechi, primită cu...
Ultimele știri
CM 2026. Premierul Keir Starmer permite ca puburile să rămână deschise până la ora 5 dimineaţa pentru meciul Mexic - Anglia
CM 2026. Luca Zidane pleacă acasă: Elveţia a învins Algeria şi s-a calificat în optimi. Cu cine urmează să joace echipa lui Murat Yakin
CM 2026. Spaniolul Unai Simon, portarul care a stabilit recordul de invincibilitate la Cupa Mondială
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Drama influenceriței urmărite de 5 milioane de oameni. Fiica de 2 ani are cancer: S-a răspândit și a trebuit...
Cancan
DOLIU în lumea radioului! A murit Anne-Marie Ionescu
Fanatik.ro
Ce i-a reproșat Ion Țiriac lui Ilie Năstase după ce România a pierdut finala Cupei Davis. ”Nasty”, întâlnire...
editiadedimineata.ro
OpenAI plănuiește să ofere administrației Trump 5% din companie
Fanatik.ro
Golul anulat de VAR care a împărţit lumea în două după Portugalia – Croaţia! De ce nu s-a validat reuşita şi...
Adevărul
Satul pustiit din Spania care își caută locuitori: oferă case gratuite și locuri de muncă pentru a...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
A plecat în vacanța vieții sale, dar o aparentă înțepătură de insectă l-a adus în stare critică. "Când a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acuzații "înfiorătoare" la Cupa Mondială: cinci jucători, amenințați că vor fi executați dacă nu pierd meciul!
Pro FM
Loredana Groza, ținta comentariilor acide după o nouă apariție provocatoare: „Ne-a ajuns ce am văzut!” Cum...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Dezastrul din spatele corvetelor blocate: Un general NATO explică de ce am ajuns la „momentul T0” și ce bani...
Newsweek
Instanța i-a recunoscut unui pensionar 18 ani munciți în grupa a II-a. Câți bani a luat în plus la pensie?
Digi FM
Kate Middleton, apariție neașteptată la Wimbledon. Gestul făcut înainte de meciul lui Arthur Fery a cucerit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, imagini virale după debutul în teatru: „Asistăm la...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...