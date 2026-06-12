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ANM a emis un nou cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină. Zonele vizate de vânt puternic și vremea în București HARTĂ

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om cu umbrela
Foto: Profimedia Images
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Cod galben de ploi  Cât va dura episodul de ploi  Vremea în București 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, un cod galben de ploi și instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță și intensificări ale vântului pe parcursul zilei.

Meteorologii au emis o informare de vânt puternic, valabilă vineri între 10:00 - 21:00. 

Astfel, „temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea, local în Oltenia, Muntenia și izolat în restul teritoriului, cu rafale, în general, de 40...50 km/h”, potrivit ANM. 

Cod galben de ploi 

ANM a emis și un cod galben de averse însemnate cantitativ și instabilitate atmosferică, valabil vineri între 10:00 - 21:00.

„În Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp”, informează meteorologii.

Aceștia notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi temporar și pe arii restrânse în Moldova, Transilvania, Oltenia și sud-vestul Munteniei.

Foto: ANM

Cât va dura episodul de ploi 

Întrebată la Digi24 cât va mai dura episodul de instabilitate atmosferică, Florinela Georgescu, meteorolog ANM, a spus că până „pe la jumătatea lunii iulie”. 

„Tradițional, perioada cu instabilitate atmosferică cea mai pronunțată se încheie pe la jumătatea lunii iulie, deocamdată pe un orizont mai restrâns pentru următoarele zile.

Categoric, după ploile de astăzi, așteptăm o ameliorare pe parcursul weekendului, cel puțin până duminică, aversele să fie mult mai puține, iar temperaturile să înceapă din nou să crească”, a spus ea.

Meteorologul a precizat și că  „săptămâna viitoare este încă posibil să avem episoade cu averse pe arii ceva mai extinse”.

„În a doua parte a săptămânii temperaturile continuă să crească, probabil că vor depăși 30-32° în multe zone ale țării”, a mai spus Georgescu.

Vremea în București 

În Capitală, vineri, vremea va fi în general instabilă și se va răci semnificativ. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, însoțite după amiaza de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp, și izolat posibil de peste 20 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21...23 de grade.

ANM menționează că în intervalul 12 iunie, ora 10 - 12 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Editor : C.S.

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