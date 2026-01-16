Live TV

ANM a prelungit codul galben de ger: jumătate de țară, vizată de noile alerte. Temperaturile ajung la -19 grade. Vremea în Capitală

barbat in zapada in ger
Ger. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Din articol
Ger în București 

Meteorologii anunţă că valul de ger se prelungeşte până miercuri şi au emis mai multe avertizări cod galben. Vineri, gerul se va resimţi în nordul şi estul Moldovei, iar vineri noapte va cuprinde mai mult de jumătate dintre judeţele ţării. Minimele se vor situa între -19 şi -10 grade.

ANM anunţă, vineri, că valul de ger se prelungeşte până miercuri, 21 ianuarie. Cu o zi în urmă, informarea meteo a fost emisă până în data de 20 ianuarie.

Asttfel, vremea va deveni deosebit de rece, vineri şi sâmbătă, cu precădere în jumătatea estică a ţării apoi şi în rest, iar noaptea şi dimineaţa va fi ger în majoritatea zonelor.

„Temperaturile minime se vor situa în general între -18 şi -8 grade, iar în nordul şi centrul Moldovei gerul va persista şi pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -14 şi -10 grade. Vineri şi în noaptea de vineri spre sâmbătă, temporar vor fi precipitaţii, predominant sub formă de ploaie în Banat şi local în Crişana, mixte în Carpaţii Occidentali şi în Transilvania, iar în Oltenia şi pe areale mici în Muntenia vor fi mai ales ninsori. Se va forma gheţuş şi vor fi condiţii de polei”, a transmis ANM.

 Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului şi în zona montană aferentă, precum şi în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...60 km/h.

În cursul zilei de vineri, este cod galben de ger în nordul şi estul Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de scăzute, local gerul va persista, iar maximele vor fi de -12...-10 grade.

Foto: ANM

În intervalul 16 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 10:00, în Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi Maramureşului vremea va fi geroasă.

Temperaturile minime se vor situa între -19 şi -10 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

În cursul zilei de sâmbătă, în nordul şi estul Moldovei va fi ger, cu temperaturi maxime de -14...-10 grade, iar în sud-estul Moldovei şi în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -10 şi -5 grade.

Foto: ANM

Citește și: Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru următoarele patru săptămâni

Ger în București 

Vineri, în Capitală valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior, iar vremea va deveni deosebit de rece, geroasă noaptea. Ziua, cerul va fi noros și trecător va ninge slab (1...3 cm), iar către seară și noaptea va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă de -13...-10 grade.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a intervalului, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -10 grade.

Duminică, vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -5 grade, iar cea minimă va fi de -10...-8 grade, posibil mai scăzută în zona preorășenească.

Meteorologii anunță că luni, în București vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a -3 grade, iar cea minimă va fi de -9...-7 grade.

Marți, cerul va fi variabil, cu nebulozitate mai ales noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 0 grade, iar cea minimă va fi de -9...-8 grade.

ANM precizează că în intervalul 16 ianuarie ora 10 - 21 ianuarie, ora 10,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece și ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților.

De asemenea, în intervalul 16 ianuarie ora 20 - 17 ianuarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică ce vizează vreme geroasă.

