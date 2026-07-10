ANM anunță cum va fi vremea până pe 10 august. Estimări meteo pentru următoarele patru săptămâni

Vremea din următoarele patru săptămâni, în intervalul 13 iulie - 10 august, va aduce temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă, însă în vestul țării sunt așteptate episoade mai calde, mai ales la începutul lunii august. Ploile vor fi mai frecvente în est în a doua parte a lunii iulie, în timp ce vestul și nord-vestul se vor confrunta cu un deficit de precipitații, potrivit prognozei emise vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a teritoriului, dar și deficitar în vest și nord-vest, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 20.07.2026 – 27.07.2026

Temperaturile medii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și mai coborâte în cele sud-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor excedent în nordul și estul teritoriului.

Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval în toate regiunile.

Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, mai ales în vest și nord-vest.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Editor : C.S.