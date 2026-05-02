ANM anunță frig, ploi și vânt puternic în toată țara. De când se încălzește vremea

femeie cu o umbrela
Vremea duminică și luni  Cum va fi până pe 9 mai

Vremea va rămâne rece în acest weekend, mai ales în sudul, estul şi centrul ţării, cu averse şi intensificări ale vântului, inclusiv în Bucureşti, unde maximele nu vor depăşi 11 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe 9 mai 2026. De la începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor creşte treptat în toată ţara.

Astfel, în intervalul 2 mai, ora 9:00 - 3 mai, ora 9:00, vremea se va menţine cu mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă în sudul, estul şi local în centrul ţării, iar în restul teritoriului se va încălzi uşor faţă de intervalul anterior. Pe parcursul zilei vor fi înnorări temporare, iar pe arii relativ extinse în Moldova, Dobrogea, Muntenia şi Oltenia şi local în Transilvania vor fi averse.

Îndeosebi în regiunile sudice, izolat vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche şi cantităţi de apă de 10 - 15 litri/mp. În Carpaţii Orientali şi Meridionali la altitudini de peste 1400 m vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Noaptea, cerul va deveni variabil. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări în zona montană înaltă şi pe arii restrânse în est şi sud (rafale în general de 40 - 50 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei şi 20 de grade în vestul ţării, iar cele minime între -2 şi 8 grade, mai scăzute în depresiuni spre -8 grade. Local în Transilvania şi izolat în Moldova, Muntenia şi Maramureş se va produce brumă.

În Bucureşti, vremea va fi deosebit de rece pentru începutul lunii mai. Pe parcursul zilei vor fi înnorări, însă cu precădere spre orele amiezii şi seara se vor semnala averse, intensificări de scurtă durată ale vântului şi posibil descărcări electrice. Noaptea cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar minima va fi de 1 - 4 grade.

Vremea duminică și luni 

În perioada 3 mai, ora 9:00 - 4 mai, ora 9:00, valorile termice vor creşte uşor în regiunile extracarpatice, iar în restul ţării vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi variabil, iar în vest şi nord-vest mai mult senin. După-amiaza şi spre seară, în sud-est vor fi condiţii pentru ploi slabe de scurtă durată.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări, ziua, în sud-est (rafale în general de 40 - 45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 şi 20 de grade, iar cele minime între -1 şi 9 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -4, respectiv -3 grade. Spre finalul intervalului, izolat va fi brumă, îndeosebi în sudul şi estul Transilvaniei.

În Capitală, valorile de temperatură vor fi în creştere, însă se vor situa cu mult sub mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 15 - 16 grade, iar minima de 5 - 6 grade.

În perioada 4 mai, ora 9:00 - 5 mai, ora 9:00, valorile de temperatură vor creşte în toate regiunile. Cerul va fi variabil în jumătatea estică a ţării, unde vor fi condiţii pentru ploi slabe, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 15 şi 23 de grade, iar cele minime între 0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 13 grade în Dealurile de Vest.

Şi în Bucureşti, valorile termice vor continua să crească şi se vor apropia de cele normale pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 19 grade, iar cea minimă va fi de 6 - 8 grade.

Cum va fi până pe 9 mai

Intervalul 5 mai, ora 9:00 - 6 mai, ora 9:00 va fi caracterizat de o vreme caldă şi în general frumoasă în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi condiţii pentru ploi slabe de scurtă durată în zona montană. Vântul va sufla slab şi moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 şi 27 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral, spre 14 - 15 grade, iar cele minime între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 15 grade în Dealurile de Vest. Izolat vor fi condiţii de ceaţă.

În Bucureşti, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice acestei date. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 21 - 22 de grade, iar cea minimă de 8 - 9 grade.

Prognoza meteorologică pentru intervalul 6 mai, ora 9:00 - 9 mai, ora 9:00 arată valori termice care vor continua să crească şi vor caracteriza o vreme caldă pentru această perioadă. Probabilitatea de ploaie va creşte din a doua zi a intervalului, cu precădere în jumătatea de nord a ţării.

Valorile termice în Bucureşti vor continua să crească, iar vremea va fi caldă pentru această perioadă. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată spre finalul intervalului.

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
2
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
3
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Screenshot 2026-04-30 195551
4
Valeriu Iftime (PNL): „Moțiunea nu va trece. Ne gândim cum să construim un nou Guvern cu...
zelenski, trump și vance in biroul oval
5
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe...
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
Digi Sport
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni in parc
Cum va fi vremea până pe 1 iunie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
vreme, meteo, ploaie
ANM: Vânt, ploi și ninsori în minivacanța de 1 Mai. Când este anunțată o încălzire spectaculoasă a vremii, peste normalul perioadei
tanara cu haina galbena de ploaie intr-un camp cu fori galbene și cer noros
ANM a actualizat prognoza pentru minivacanța de 1 Mai. Cum va fi vremea pe litoral și la munte
oameni cu umbrela si vant
Vremea se schimbă radical: se răcește în toată ţara. ANM anunță ploi, ninsori și vânt puternic. Cum va fi în București
oameni intr-o padure cu flori si copaci
Ce se întâmplă cu vremea după un final de aprilie mai rece decât în mod obișnuit. Prognoza pentru luna mai
Recomandările redacţiei
Donald Trump.
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost...
pompa de alimentare cu combustibil
Noi scumpiri la pompă: prețurile la carburanți au urcat pentru a...
Avioane F-16
O dronă rusească a pătruns în spaţiul aerian al României. MApN a...
Baza Ramstein
SUA retrag 5.000 de militari din Germania. Anunțul Pentagonului
Ultimele știri
Un autobuz STB și un tramvai s-au ciocnit la Piața Sudului, din București. Un pasager a fost rănit
Campanie împotriva lui Jeff Bezos în New York: Orașul, împânzit cu afișe care cer boicotarea Met Gala 2026 după implicarea sa
Avertismentul lansat de șeful celui mai mare producător american de petrol: „Piaţa nu a resimţit încă impactul războiului cu Iranul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Scorpion, pe 1 mai. Luna Florilor aduce schimbări radicale pentru aceste zodii
Cancan
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Fanatik.ro
Atmosferă incendiară la U Craiova – Dinamo! Câte bilete au vândut oltenii: șanse mari de sold-out
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Unicul lucru la care Ion Țiriac nu se pricepe: ”Sunt singurul dintre 20 de milioane de români”
Adevărul
Ce puneau bucătarii în compoziția micilor acum 100 de ani. Povestea mațului lipsă și rețeta secretă a celui...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”NU” pentru Real Madrid: Jurgen Klopp și-a ales următoarea echipă și se pregătește o lovitură de proporții
Pro FM
Motivul real pentru care Billie Eilish poartă haine largi. Adevărul din spatele alegerilor sale vestimentare
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Momente de groază într-un cimitir din Slovacia. Familia a auzit zgomote din mormânt și a cerut deshumarea...
Newsweek
Casa de Pensii ignoră o decizie a Înaltei Curți care ar crește sute de mii de pensii. Cine e păgubit?
Digi FM
Misterul mormântului din care se aud ciocănituri a îngrozit Slovacia. O familie susţine că ruda pe care au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Digi Animal Club - ediția cu numărul 500! Malinois, între sport, dresaj și legătura cu omul: ”Este un...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte