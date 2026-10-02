ANM anunță o lună octombrie mai caldă decât în mod normal. Cum arată prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 5 octombrie - 2 noiembrie. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a intervalului, dar și perioade cu precipitații deficitare.

Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare mare a țării, cu abateri pozitive mai accentuate în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu abateri pozitive ușor mai accentuate în sud-vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri pozitive mai accentuate în jumătatea vestică.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu un ușor deficit în regiunile vestice și nord-vestice.

Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specificeacestei perioade la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Editor : C.S.