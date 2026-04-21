Vremea se răcește semnificativ în următoarele zile, cu temperaturi care vor coborî până la 13-14 grade Celsius în jumătatea estică a țării și precipitații mixte, inclusiv ninsoare la munte, la altitudini de peste 1.400 de metri. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a declarat pentru Digi24 că răcirea va fi resimțită în toată țara, pe fondul vântului puternic care va accentua senzația de frig.

România trece de la temperaturi de peste 23-24 de grade Celsius înregistrate în ultimele zile la valori mult mai scăzute, specifice mai degrabă unei perioade de tranziție instabilă de primăvară.

„În partea de nord și de vest a Moldovei, partea de vest a Transilvaniei, și vor ajunge spre 16-18 grade Celsius doar în vestul și sud-vestul țării. Impresionantă scăderea de temperatură în toată jumătatea de est a țării, comparativ cu ultimele două zile la București, maxime astăzi și mâine doar în jur de 13-14 grade Celsius, după ce ieri am depășit 23-24 de grade”, a explicat Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.

Ploi în zonele joase și ninsoare la munte

Meteorologul a precizat că instabilitatea atmosferică va aduce precipitații în mai multe regiuni ale țării.

„Vor fi și precipitații, așa cum spuneam, ploi în partea de centru și de sud a teritoriului, dar în zonele montane, sub influența aerului foarte rece, mai ales la altitudini mai mari de 1.400 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Se va depune strat de zăpadă”, a spus aceasta.

Pe lângă scăderea temperaturilor, ANM avertizează și asupra intensificărilor de vânt, care vor accentua disconfortul termic resimțit.

„Vor fi și intensificări ale vântului în mare parte a teritoriului, ceea ce face ca senzația de rece să fie una amplificată”, a explicat Florinela Georgescu.

Încălzire temporară spre sfârșitul săptămânii

Potrivit prognozei, vremea se va ameliora treptat spre finalul săptămânii, când temperaturile vor reveni spre valori mai ridicate.

„Așteptăm ca spre sfârșitul săptămânii temperaturile să înceapă să crească din nou și să se apropie de 20 de grade în mare parte a teritoriului, chiar să depășească sâmbătă, probabil 20-22 grade Celsius în Oltenia, deci să revenim la un regim normal al temperaturilor”, a precizat directorul de prognoză ANM.

Deși încălzirea va fi temporară, meteorologii nu exclud revenirea vremii reci.

„Nu este exclus ca săptămâna viitoare și sfârșitul lunii să aducă un nou episod cu vreme mai rece”, a avertizat Florinela Georgescu.

