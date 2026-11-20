Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări cod galben și cod portocaliu de vânt puternic, valabile vineri, 20 noiembrie, în mai multe regiuni ale țării. La munte, rafalele pot atinge 140 km/h, în timp ce Bucureștiul se află sub cod galben până la ora 15:00. Elena Mateescu, directorul general al ANM, a declarat, în direct la Digi24, că intensitatea fenomenelor este în scădere față de ultimele 24 de ore. Meteorologii anunță însă o schimbare importantă a vremii începând de duminică, urmată de o răcire accentuată la nivelul întregii țări și de precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

Cod portocaliu de vânt puternic la munte. Rafalele pot ajunge la 140 km/h

Potrivit ANM, avertizările sunt valabile vineri, între orele 10:00 și 15:00, însă fenomenele meteorologice sunt în diminuare față de ziua precedentă.

„Ceea ce este foarte important, atât aria de manifestare, cât și intensitățile maxime sunt în restrângere, comparativ cu ultimele 24 de ore. Mai rămân în vigoare până astăzi, la ora 15:00, un cod galben și un cod portocaliu”, a declarat Elena Mateescu, în direct la Digi24.

Avertizarea cod portocaliu vizează estul Carpaților Meridionali și, local, Carpații Orientali, unde sunt prognozate rafale de 90-110 km/h. La altitudini mari, viteza vântului poate ajunge la 120-140 km/h.

Foto ANM

„Aria de cod portocaliu vizează estul Meridionalilor și, local, Carpații Orientali, în continuare viteze la munte de 100-110 km/h și la altitudini mari chiar 120-140 km/h”, a explicat directorul general al ANM.

În același interval, codul galben este valabil în sudul și estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei, precum și local în zona montană.

În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 80-100 km/h, cele mai puternice fiind așteptate pe creste.

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Avertizările continuă până vineri seară. Ce zone rămân sub cod galben

După ora 15:00, aria fenomenelor periculoase se va restrânge, însă vântul va continua să sufle cu putere în anumite zone montane.

ANM a emis o nouă atenționare cod galben, valabilă vineri, între orele 15:00 și 23:00, pentru Carpații Orientali și Munții Apuseni.

Foto ANM

„De la ora 15:00 până în această seară, la ora 23:00, un cod galben pentru Carpații Orientali și Munții Apuseni, în continuare viteze la altitudini mari, de 90-120 km/h”, a precizat Elena Mateescu.

Potrivit avertizării meteorologice, vântul va atinge viteze de 70-90 km/h în zonele montane vizate, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90-120 km/h.

Vreme neobișnuit de caldă în sudul țării: până la 20 de grade

În ciuda vântului puternic, temperaturile se vor menține ridicate în mai multe regiuni ale țării, în special în sud.

„Din punct de vedere termic, astăzi, ecartul maximelor între 8-9 grade în partea estică a Transilvaniei, până la 20 de grade local în Oltenia și Muntenia, chiar și în Capitală, posibil o maximă în jurul a 18-20 de grade”, a declarat directorul general al ANM.

În București, vremea va fi vântoasă în prima parte a zilei, cu rafale de 50-60 km/h, potrivit prognozei speciale emise de meteorologi. Ulterior, vântul va slăbi treptat în intensitate, iar cerul va fi variabil.

Capitala se află sub atenționare cod galben de vânt până la ora 15:00, temperatura maximă prognozată fiind de aproximativ 18 grade.

„În Capitală rămânem pe un fond de vreme caldă, 20 de grade, însă rafalele vor mai fi prezente, pentru că și Capitala se află sub incidența Codului galben, până la ora 15:00, rafale de 50-70 km/h, apoi vântul va slăbi în intensitate”, a adăugat Elena Mateescu.

Sâmbătă, temperaturile vor rămâne relativ ridicate, cu maxime de 16-17 grade în București.

Temperaturile vor coborî până la 4 grade: sunt așteptate ninsori

Meteorologii anunță însă o schimbare semnificativă a vremii începând de duminică, atunci când temperaturile vor începe să scadă în nordul, nord-vestul și centrul țării.

„De duminică, o nouă răcire, la început, în partea de nord, nord-vest și centru a țării, acolo unde maximele nu vor mai depăși 10 grade, iar de luni răcirea să se resimtă în toată țara”, a explicat Elena Mateescu.

Potrivit directorului general al ANM, începutul săptămânii viitoare va aduce temperaturi mult mai scăzute, inclusiv valori negative pe timpul nopții în anumite regiuni.

„Contăm la debutul săptămânii viitoare pe maxime cel mult cuprinse între 4 și 10 grade și minimele deja negative în zonele depresionare”, a precizat aceasta.

Răcirea va fi însoțită și de precipitații mixte, iar în unele regiuni sunt așteptate primele episoade de ninsoare din această perioadă.

„Săptămâna va debuta [...] și cu precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în Maramureș, Transilvania și Moldova”, a mai declarat Elena Mateescu, în direct la Digi24.

Astfel, după un sfârșit de săptămână cu temperaturi care pot ajunge la 20 de grade în sudul țării, începutul săptămânii viitoare va aduce o răcire accentuată, cu maxime de cel mult 10 grade în majoritatea regiunilor, potrivit estimărilor prezentate de ANM.

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Editor : Ș.A.