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ANM anunță ploi, furtuni și vânt puternic. Zonele afectate

Data publicării:
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Foto: Profimedia
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Din articol
Cum va fi vremea în București

Meteorologii au emis o avertizare de ploi și furtuni în Dobrogea, Muntenia, la munte şi, izolat, în Oltenia, unde aversele vor fi însoţite de descărcări electrice şi grindină. În sudul Banatului, vestul şi sudul Olteniei, în Bărăgan şi Dobrogea, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, vântul va avea intensificări temporare. În București, vremea rămâne rece, iar spre seară va ploua.

Potrivit ANM, îndeosebi în prima parte a zilei de duminică, în Dobrogea vor fi averse în general moderate cantitativ, ce vor acumula local 15...20 l/mp și izolat peste 30 l/mp. După-amiaza, seara și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică local în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia. Aceasta se va manifesta prin averse, pe alocuri descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm) și vijelii (viteze în general de 40...60 km/h). În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, dar de scurtă durată și asociat averselor (viteze în general de 40...50 km/h).

Cum va fi vremea în București

Meteorologii spun că în București vremea se va răci, astfel încât temperatura maximă va fi de 21...22 de grade. Cerul va fi temporar noros și, mai ales spre seară și în prima parte a nopții, vor fi averse (cantități de apă în general de 3...5 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Editor : M.B.

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