ANM anunță schimbări bruște de temperatură și ploi în următoarele două săptămâni. Prognoza pentru fiecare regiune până pe 5 aprilie

oameni cu o umbrela pe strada in bucurești
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 23 martie - 5 aprilie. Meteorologii anunță o vreme schimbătoare în mare parte din țară, cu perioade de încălzire urmate de răciri, iar în mai multe regiuni sunt așteptate precipitații aproape zilnic, mai ales spre finalul lunii martie și începutul lunii aprilie. Temperaturile vor oscila de la valori mai ridicate decât normalul perioadei la unele mai scăzute.

Vremea în Banat 

Între 23 și 26 martie vremea va fi caldă pentru această perioadă, media maximelor termice urmând să se situeze între 15 și 18 grade. În următoarele trei zile se va răci, chiar și cu mai mult de 6...7 grade.

La finalul lunii martie și la începutul lunii aprilie, se va încălzi din nou, iar media maximelor termice va tinde spre 13 grade. Din data de 2 aprilie, temperaturile maxime vor avea o medie cuprinsă în general între 12 și 14 grade. Media minimelor termice va avea variații între 2 și 6 grade în prima săptămână și între 1 și 5 grade în cea de-a doua.

Din data de 26 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea în Crișana

Media maximelor termice va fi în creștere de la 15 grade în 23 martie, până la 18 grade în 26 martie. În următoarele trei zile se va răci cu 6...7 grade, apoi, la finalul lunii martie va urma o nouă încălzire, de 4...5 grade. În primele zile din luna aprilie temperaturile maxime vor fi în medie între 11 și 15 grade.

Media minimelor termice se va situa între 2 și 6 grade în prima săptămână și între 1 și 4 grade în cea de-a doua.

Din data de 26 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea în Transilvania 

Până în data de 26 martie vremea se va încălzi, iar media maximelor termice va avea valori de la 12 la 15 grade. În următoarele două-trei zile, se va resimți o scădere de temperatură de aproximativ 6 grade, apoi media maximelor termice va avea variații în general între 9 și 13 grade.

Media minimelor termice se va situa între 0 și 4 grade în prima săptămână și între -1 și 3 grade în cea de-a doua săptămână.

Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea în Maramureș

Între 23 și 27 martie vremea va fi caldă pentru această perioadă, cu o medie a maximelor termice cuprinsă între 14 și 17 grade. Va urma o răcire până la finalul primei săptămâni, când temperaturile maxime vor ajunge să se situeze în medie între 9 și 12 grade.

În cea de a doua săptămână media maximelor de temperatură va oscila între 10 și 14 grade. Minimele termice vor fi în creștere, de la o medie de 2 grade în prima dimineață, până la 4...5 grade în diminețile zilelor de 27 și de 28 martie, apoi trendul general va fi de scădere.

Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea în Moldova

În primele 4 zile din interval vremea se va încălzi, de la o medie de 12 grade în prima, până la 16 grade în 26 martie, când va caracteriza o vreme mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă. Vor urma două zile de răcire, cu aproximativ 5 grade, apoi, până la finalul intervalului de prognoză temperaturile maxime vor avea variații în general între 11 și 14 grade.

Media minimelor termice se va situa în general între 2 și 5 grade.

Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea în Dobrogea 

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, media valorilor termice maxime va oscila între 12 și 15 grade, iar a minimelor, în general între 3 și 6 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai mare în ultimele cinci zile ale lunii martie și în primele zile ale lunii aprilie.

Vremea în Muntenia 

Între 24 și 26 martie vremea se va încălzi semnificativ, media maximelor termice urmând să se situeze între 16 și 18 grade. În următoarele două zile se va răci, cu aproximativ 6...7 grade, apoi, până în data de 1 aprile se va încălzi, media maximelor termice urcând până spre 15...16 grade.

În zilele care vor urma, până la finalul intervalului de prognoză, media maximelor de temperatură se va situa între 12 și 15 grade. Minimele termice vor fi cuprinse, în medie, între 2 și 5 grade.

Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea în Oltenia 

Media maximelor termice va fi în creștere semnificativă, de la 12 grade în 23 martie, până la 18 grade în 26 martie. În următoarele trei zile vremea se va răcori, maximele termice atingând cel mult 11...12 grade, apoi va urma o perioadă cu temperaturi maxime, cuprinse în medie, între 12 și 15 grade.

Media minimelor termice se va situa, în general, între 2 și 5 grade.

Din data de 26 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

Vremea la munte

În tot intervalul de prognoză, valorile termice vor avea variații, în general, între 0 și 5 grade media maximelor și între -4 și -1 grad a minimelor.

Vor fi precipitații aproape zilnic, până în data de 26 martie pe spații mici, apoi pe arii extinse.

