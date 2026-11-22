Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, 22 noiembrie, noi avertizări cod galben și cod portocaliu de vreme severă, valabile în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță ninsori viscolite la munte, rafale de vânt de până la 120 km/h și precipitații însemnate cantitativ. Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 de centimetri în zonele montane, iar ninsorile vor apărea și în zonele deluroase din centrul și nordul țării. Începând de luni, vremea se va răci accentuat, iar temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă.

Cod galben de vânt puternic la munte

Potrivit ANM, o primă atenționare cod galben este în vigoare duminică, 22 noiembrie, între orele 10:00 și 22:00.

În acest interval, la munte, la altitudini în general de peste 1.700 de metri, vântul va avea intensificări, cu rafale de 80-100 km/h.

Foto: ANM

Cod galben de ninsori viscolite și ploi abundente

O nouă atenționare cod galben va intra în vigoare duminică, 22 noiembrie, la ora 22:00, și va fi valabilă până luni, 23 noiembrie, la ora 12:00.

În cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt prognozate ninsori însemnate cantitativ, cu precipitații de 10-25 l/mp.

Se va depune un strat de zăpadă de 10-15 centimetri, care poate ajunge izolat la 25 de centimetri. Vântul va sufla cu viteze de 70-100 km/h, viscolind ninsoarea.

În același interval, în sudul Banatului sunt așteptate ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 25-30 l/mp și, izolat, de până la 40 l/mp.

Foto: ANM

Cod portocaliu de viscol puternic

Luni, 23 noiembrie, între orele 12:00 și 23:00, va fi în vigoare o avertizare cod portocaliu de viscol puternic în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri.

Potrivit meteorologilor, vântul va sufla cu putere, atingând la rafală viteze de 100-120 km/h. Viscolul va fi puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Tot luni, în intervalul 12:00-23:00, va fi valabilă și o avertizare cod galben de ninsori viscolite în Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

În aceste zone va ninge moderat cantitativ, fiind estimate precipitații de aproximativ 10 l/mp. Se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri, iar vântul va avea rafale de 60-90 km/h, viscolind ninsoarea.

Foto: ANM

ANM a emis și o atenționare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă luni, 23 noiembrie, între orele 12:00 și 23:00.

Sunt vizate vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și nord-estul Munteniei, sudul Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei, precum și Dobrogea.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

Ninsori și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri. Unde se schimbă ploile în lapoviță și ninsoare

Pe lângă avertizările de vreme severă, meteorologii au emis și o informare valabilă de duminică, 22 noiembrie, ora 22:00, până marți, 24 noiembrie, ora 20:00.

Temperaturile vor coborî sub normalul perioadei

În acest interval, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării și vor fi, în general, moderate cantitativ. Se vor acumula local 10-15 l/mp, iar în jumătatea de vest și în zonele montane, pe arii restrânse, cantitățile de apă vor ajunge la 20-40 l/mp.

În zonele de munte și în nordul Moldovei, precipitațiile se vor transforma treptat în ninsoare.

În Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase va ploua până luni după-amiază, după care precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul țării vor predomina ploile.

La munte se va depune un strat de zăpadă de 10-30 de centimetri, iar pe alocuri, în zonele deluroase din centrul și nordul țării, stratul de zăpadă va avea, în general, între 2 și 6 centimetri.

Vântul se va intensifica în noaptea de duminică spre luni, în special în zona montană înaltă, iar luni și marți va sufla cu putere în cea mai mare parte a țării.

Rafalele vor atinge, în general, 40-60 km/h, în timp ce la altitudini mari vor depăși 80-100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar temporar și în zonele joase de relief, în special în centrul și nordul țării.

Meteorologii avertizează că răcirea vremii va fi accentuată începând de luni, 23 noiembrie, când va afecta jumătatea de nord a țării.

Marți, 24 noiembrie, răcirea se va extinde și în sudul României.

Potrivit ANM, valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade.

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Editor : Ș.A.