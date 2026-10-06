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Video ANM anunță vreme neobișnuit de caldă în octombrie. Mateescu: Nu sunt excluse temperaturi de până la 30 de grade

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Foto: Getty Images
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Prima decadă a lunii octombrie va fi mai caldă decât în mod obișnuit, în special în ceea ce privește temperaturile maxime, a declarat marți, în direct la Digi24, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

„Un debut de lună octombrie, cel puțin prima decadă, mai caldă decât în mod obișnuit, având în vedere regimul de temperaturi, în special la nivelul maximelor diurne. La acest debut de săptămână și în următoarele zile vorbim de limite cuprinse între 19° pe litoral și în jur de 27, chiar 28° în partea de vest, sud-vest a țării”, a spus Elena Mateescu.

Ea a precizat că nu sunt excluse temperaturi de până la 30 de grade, izolat, în Câmpia Română.

„Așadar, o primă decadă în care vorbim mai degrabă de valori ce depășesc pragul unei zile de vară. Ținând cont de limita unei temperaturi maxime de 25°C”, a adăugat șefa ANM.

În ceea ce privește precipitațiile, Elena Mateescu a vorbit despre o perioadă de șapte luni consecutive în care cantitățile de precipitații s-au situat sub normele specifice lunare.

„Vorbim practic de un interval de șapte luni consecutive, din martie și până la finalul lunii septembrie, în care precipitațiile lunare la nivelul țării noastre s-au situat sub normele specifice lunare, astfel încât atât din punct de vedere pedologic, cât și hidrologic, vorbim de o secetă prelungită și în accentuare”, a explicat ea.

Primele precipitații sunt așteptate la mijlocul acestei săptămâni, începând de joi spre vineri. Elena Mateescu estimează că, izolat și pe arii restrânse, în special în vestul țării, ar putea fi înregistrate cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat.

„După care este posibil ca aceste valori ale cantităților de precipitații să fie de interes și în centru și în nord. În același timp, și din punct de vedere al intensificărilor de vânt, vor fi rafale de 40-50 km/h”, a mai spus directorul ANM.

Cantitățile de precipitații așteptate nu vor fi însă suficiente pentru a compensa deficitul de apă din sol.

„Însă valori de 10-15 l/m² nu vor putea compensa, mai ales din punct de vedere pedologic, pe profilul 0-100 cm, nevoia acută acolo unde vorbim, în special în partea de vest, sud, sud-est și est a țării, de secetă pedologică extremă”, a declarat Elena Mateescu.

Pentru a doua parte a lunii octombrie, șefa ANM spune că există posibilitatea unor precipitații și în zonele centrale și nordice ale țării.

„După a doua parte a lunii octombrie, pe măsură ce ne apropiem de interval, așa cum arată și semnalul pentru cele patru săptămâni, este posibil să consemnăm o probabilitate de a avea precipitații și în zonele centrale și nordice ale țării”, a mai spus ea.

Editor : C.S.

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