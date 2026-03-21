Live TV

ANM anunță vreme tot mai caldă. După weekend vin temperaturi de până la 20 de grade Celsius

Data publicării:
vreme frumoasa 10.04

După un weekend cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, vremea intră într-un proces de încălzire accentuată. Potrivit șefei ANM, Elena Mateescu, săptămâna viitoare aduce valori de până la 19 grade Celsius, iar de Paște temperaturile ar putea urca până la 20 grade Celsius.

Vremea se menține relativ stabilă în acest weekend, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, dar schimbarea majoră vine de săptămâna viitoare, când valorile termice vor crește semnificativ.

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat că finalul acestei săptămâni aduce doar variații ușoare de temperatură: „La acest final de săptămână, contăm pe mici variații de la o zi la alta, cu temperaturi minime ce pot coborî până la -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 6-7 grade în vestul și sud-vestul țării”.

Începând de luni însă, vremea intră într-un proces clar de încălzire, resimțit mai ales în timpul zilei.

De luni, vremea va intra într-un proces de încălzire, mai ales marți, când temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 17 grade. În a doua parte a săptămânii viitoare, începând de joi, vom conta pe valori de până la 18-19 grade, inclusiv în Capitală

În ceea ce privește sărbătorile pascale, estimările actuale indică o vreme plăcută, cu temperaturi specifice primăverii: „Pentru perioada Paștelui, temperaturile vor fi apropiate de normalul datei din calendar, ceea ce înseamnă că este posibil să atingem 19-20 de grade, cu 17-18 grade în Capitală.”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
Plan roșu în județul Galați: un mort și 14 răniți după ce un autocar s-a răsturnat pe DE 581
Simulare Bacalaureat 2026: Cum arată subiectele la biologie și ce competențe sunt evaluate
Admiterea la liceu fără Evaluare Națională. Cine sunt elevii care pot intra direct în clasa a IX-a
Citește mai multe
