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Video ANM a extins codul roșu de caniculă: de luni, aproape toată țara intră sub alertă. Temperaturi de până la 41°C

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ANM extinde codul roșu de caniculă de luni în aproape toată țara. Temperaturile urcă până la 41°C. Foto ANM
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Din articol
Duminică intră în vigoare primul cod roșu Luni și marți, canicula cuprinde aproape toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a extins avertizarea cod roșu de caniculă, care va viza de luni aproape toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 41°C, iar meteorologii avertizează că urmează zile cu disconfort termic deosebit de accentuat și nopți tropicale, cu minime de până la 25°C.

Valul de căldură care afectează România se intensifică treptat și va atinge punctul maxim la începutul săptămânii viitoare, când aproape întreaga țară va fi sub avertizări de caniculă severă.

Pentru sâmbătă, 27 iunie, ANM a emis cod galben pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34°C, iar disconfortul termic va fi accentuat. În aceste regiuni, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși local pragul critic de 80 de unități.

În același interval, Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania intră sub cod portocaliu, cu temperaturi între 32 și 39°C, cele mai ridicate valori fiind estimate în Câmpia de Vest. Meteorologii avertizează și asupra nopților tropicale, cu minime între 17 și 22°C.

Duminică intră în vigoare primul cod roșu

Situația se agravează duminică, 28 iunie, când codul roșu de caniculă va afecta Crișana, Maramureșul, Transilvania și nordul Moldovei.

În aceste zone sunt așteptate temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor fi între 35 și 38°C, însă în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei valorile pot urca până la 39–40°C.

Citește și: „Evitaţi expunerea prelungită la soare și consumul de alcool.” Recomandările INSP în perioada de caniculă

Restul țării rămâne sub avertizări cod portocaliu și galben. În Banat, Oltenia, mare parte din Muntenia și Moldova, maximele vor ajunge la 38°C.

Luni și marți, canicula cuprinde aproape toată țara

Potrivit noii actualizări ANM, între 29 iunie, ora 10:00, și 1 iulie, ora 10:00, codul roșu se extinde masiv și va viza Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41°C, cele mai ridicate valori fiind estimate în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar ITU va depăși pragul critic.

Citește și: Pericolul ascuns al caniculei. Greșeala pe care o fac mulți oameni și care le afectează sănătatea

Dobrogea și estul Munteniei vor rămâne sub cod portocaliu, cu maxime între 32 și 38°C.

Meteorologii atrag atenția că nopțile tropicale vor continua, cu temperaturi minime între 17 și 25°C, ceea ce va amplifica stresul termic asupra populației.

Editor : Ș.A.

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