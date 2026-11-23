După un weekend însorit, săptămâna a început cu ploaie și temperaturi în scădere. Un ciclon se îndreaptă către România și va aduce temperaturi negative, vânt puternic și ninsori. La munte, în special în cele mai înalte stațiuni, iarna e bine instalată. Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat la Digi24 cum va evolua vremea în zilele următoare.

De mâine, masa de aer rece se va resimți în întreaga țară, iat temperaturile vor coborî până la -1 grad, atrage atenția directorul ANM.

„Așa este, din punct de vedere meteorologic vorbim de iarnă în zona montană, dar și în zonele deluroase, chiar și în zonele mai joase din partea de nord-est a țării, respectiv în nordul Moldovei, acolo unde pe parcursul nopții și pe parcursul zilei de azi ninsorile vor continua. La munte, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, vântul va bate cu putere și vorbim de rafale care să depășească 120–140 km/h viscolind ninsoarea, iar în zonele mai joase rafale de 40–60 km/h.

Treptat, nu excludem ca și în zonele centrale și nordice ale țării, respectiv în Maramureș sau în Transilvania, precipitațiile sub formă lichidă să se transforme în ninsori, pentru că masa de aer rece, începând de astăzi, va determina scăderea regimului de temperaturi, în special în partea de vest, nord și centru a țării, acolo unde maximele zilei de azi nu vor mai depăși 4–5 grade, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori de 10 grade Celsius, chiar și în Capitală.

Însă de mâine, masa de aer rece se va resimți în întreaga țară, astfel încât maximele zilei de mâine să fie cuprinse între -1 grad până la cel mult 6–7 grade, iar minimele să devină preponderent negative. Cele mai coborâte valori spre -8, -10 grade din a doua parte a săptămânii fiind de așteptat în estul Transilvaniei, până la -2 grade pe litoral,” a explicat Elena Mateescu pentru Digi24.

Ziua de 1 decembrie va aduce vreme foarte rece în toată țara, a precizat meteorologul.

„Așteptăm noi informații, pentru că semnalele la acest moment arată faptul și o probabilitate destul de ridicată ca, începând din 26–27 noiembrie, spre finalul toamnei, iată, 2026, un nou ciclon mediteranean care va aborda zona țării noastre, asociat și cu o masă de aer foarte rece de origine polară, să aducă primele lapovițe și ninsori și în zona de sud a țării. Cu siguranță vom actualiza datele în acest sens, dar datele la acest moment arată o probabilitate destul de ridicată ca spre finalul toamnei să consemnăm și în partea de sud, sud-est a țării fenomene de iarnă, iar ziua de 1 decembrie să fie una rece, pentru că minimele dimineții de 1 decembrie vor coborî până la -10, chiar sub -10 grade în depresiuni, până la -2 grade pe litoral, în Capitală -5, -6 grade, iar maximele zilei de 1 decembrie, de asemenea, să fie unele foarte coborâte, cel mult la valori de -2, -4 grade, ușor pozitive în extremitatea de sud, spre 1–2 grade Celsius”, a adăugat Elena Mateescu.

Editor : A.P.