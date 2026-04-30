ANM: Vânt, ploi și ninsori în minivacanța de 1 Mai. Când este anunțată o încălzire spectaculoasă a vremii, peste normalul perioadei

Minivacanța de 1 Mai vine cu vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă, cu care nu ne-am mai confruntat în ultimii ani, spun meteotologii. Vom avea parte de frig, ploi și chiar ninsori la munte în zilele următoare, temperaturile crescând spectaculos abia săptămâna viitoare, anunță meteorologul ANM Oana Păduraru. „Trecem de la valori de chiar sub 10°, la valori de 23, 25° în mai multe zone din țară, ceea ce înseamnă că nu doar că ne apropiem de valorile normale ale perioadei, ci chiar le depășim ușor”, a precizat meteorologul pentru Digi24.

„Cel puțin în ultimii ani, nu s-a mai întâmplat acest lucru. Temperaturile au fost măcar apropiate de normele acestei perioade. Este, conform statisticii, o perioadă destul de lungă de când nu ne-am mai confruntat cu mase de aer foarte reci în zona țării noastre în această perioadă din an. Dar nu este ceva excepțional, să spunem așa, nemaiîntâlnit până acum. Iar valorile termice, într-adevăr, vor fi, cel puțin în zona Moldovei, în Dobrogea, Muntenia și în Oltenia, dar și în bună parte din Transilvania, cu aproape 12° mai scăzute față de cele normale pentru finalul lunii aprilie și începutul lunii mai. Astăzi, maximele estimate sunt între 7 și 15 grade. Rămân valorile mai ridicate în Banat, Crișana, Maramureș și chiar și în nord-vestul Transilvaniei”, a explicat meteorologul ANM Oana Păduraru.

Cum va fi vremea în minivacanța de 1 Mai

Temperaturile vor mai crește puțin în următoarele zile, însă vremea se menține rece.

„Și în zilele următoare, tot aici, în vestul și nord-vestul țării, se vor înregistra valorile termice mai ridicate și trebuie să ținem cont că începând de mâine chiar vom mai câștiga câteva grade în termometre în aceste zone și chiar și în restul țării, dar în restul țării, mă refer la partea de sud și de est, în special, chiar dacă vor mai crește temperaturile cu câteva grade, vom rămâne în continuare cu vreme mai rece, decât în mod obișnuit.

În același timp, și minimele vor fi destul de scăzute, mai ales în noaptea care urmează, în depresiuni sunt estimate -5°. Cele mai ridicate valori rămân în zona litoralului, dar peste zi nu va fi o încălzire spectaculoasă, mă refer la zilele următoare, pentru că de la 7° vom mai câștiga vreo 4, cel mult 5° pe litoral și trebuie să ținem cont că vor fi și intensificări ale vântului și vor amplifica senzația de rece în bună parte din regiunile țării noastre.

Temperaturile resimțite chiar și în momentul de față, dacă dau exemplul Capitalei, sunt mai scăzute cu 5° aproximativ față de temperaturile măsurate la stațiile meteo. În Capitală, în momentul de față, temperaturile resimțite sunt de 1, 2°. Nu sperăm la o îmbunătățire nici în orele următoare, având în vedere că maxima zilei este de 7°.

Din punct de vedere al precipitațiilor, acestea continuă să fie prezente în Transilvania, Moldova, zona Dobrogei, dar și în Muntenia și Oltenia. Vorbim de ploi slabe, doar izolat se pot cumula 10-15l/m².

La munte, la altitudini mai mari de 1.400m, continuă să fie ninsori și să se depună chiar și strat de zăpadă, estimat pentru următorul interval de timp ar fi cam 5-8cm. Iar peste noapte, în depresiunile din estul Transilvaniei, dar și prin dealurile subcarpatice ale Moldovei, sunt de așteptat și precipitații sub formă de lapoviță, ceea ce ne duce cu gândul la această vreme deosebit de rece”, spune meteorologul.

Săptămâna viitoare vine cu o încălzire spectaculoasă

„O încălzire spectaculoasă a vremii va fi pe parcursul săptămânii viitoare, adică trecem de la valori chiar sub 10° la valori de 23, 25° în mai multe zone din țară, ceea ce înseamnă că nu doar că ne apropiem de valorile normale ale perioadei, ci chiar le depășim ușor,” precizează meteorologul.

