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Anunț de la meteorologi: vânt puternic în majoritatea regiunilor țării. Până când este valabilă avertizarea

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femeie cu o umbrela luata de vant
Foto: Profimedia
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Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, ce vizează şapte judeţe din Moldova, Muntenia şi Dobrogea, valabilă pe parcursul zilei de luni, precum şi o informare similară, valabilă până miercuri seara în cea mai mare parte a ţării.

Conform prognozei de specialitate, luni, între orele 10:00 - 20:00, în judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Tulcea şi Constanţa, vântul va avea intensificări cu viteze ce vor ajunge la 50 - 70 km/h.

Totodată, în intervalul 27 septembrie, ora 10:00 - 30 septembrie, ora 20:00, va fi valabilă o informare de vânt puternic în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general de 45 - 55 km/h.

În acelaşi timp, în zona Carpaţilor de Curbură, rafalele vor atinge 55 - 75 km/h.

Editor : B.P.

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