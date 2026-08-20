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Aproape toată țara intră sub cod portocaliu și galben. ANM a extins alertele de caniculă și anunță până la 40 de grade

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un termeometru si o femeie pe fundal
Foto: Getty Images
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Din articol
Cod galben și cod portocaliu pentru joi Peste jumătate din țară, sub cod portocaliu

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare de val de căldură și avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă și disconfort termic. Temperaturile vor ajunge până la 40 de grade în următoarele zile, iar în mai multe regiuni vor fi și nopți tropicale.

Potrivit ANM, de joi, ora 10:00, până luni, ora 10:00, „un val de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării”. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest.

„Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități”, avertizează meteorologii.

De asemenea, local vor fi nopți tropicale, cu temperaturi minime în general între 20 și 23 de grade. În Dealurile de Vest vor fi cele mai ridicate temperaturi nocturne, de 24-26 de grade.

Cod galben și cod portocaliu pentru joi

De asemenea, de joi de la ora ora 10:00, până vineri, ora 10:00, ANM a emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic și noapte tropicală.

Avertizarea vizează Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei și nordul Olteniei.

„Joi (20 august), în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei și în nordul Olteniei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade”, transmite ANM.

Pe arii extinse va fi caniculă și disconfort termic, iar ITU va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că va fi noapte tropicală.

Pentru același interval meteorologii au emis și un cod portocaliu pentru Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 35-39 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în extremitatea de vest și sud-vest.

„Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, precizează ANM. Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20-26 de grade.

Foto: ANM

Peste jumătate din țară, sub cod portocaliu

Începând de vineri dimineața, până sâmbătă, ora 10:00, va intra în vigoare un cod galben pentru jumătatea de sud a Moldovei și nordul, centrul și estul Munteniei.

Vineri, temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 34 și 37 de grade. Va fi caniculă și disconfort termic, iar ITU va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Izolat, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime în jurul valorii de 20 de grade.

În același interval este în vigoare și un cod portocaliu, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei.

În aceste zone sunt prognozate temperaturi maxime între 35 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și sudul Olteniei.

„Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, potrivit ANM. Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime între 20 și 25 de grade.

Foto: ANM

Editor : C.S.

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