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Foto Aproape toată țara va fi sub alertă de caniculă: ANM anunță până la 35 de grade. A fost emis și cod galben de furtuni în 23 de județe

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canicula si furtuni
ANM a emis coduri de caniculă și furtuni. Foto: Getty Images
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Cod galben de caniculă Cod galben de ploi  Caniculă în aproape toată țara Cum va fi în București 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță caniculă, disconfort termic accentuat și episoade de instabilitate atmosferică începând de miercuri dimineață și până joi seara. Meteorologii au emis coduri galbene de vreme severă, cu temperaturi de până la 35 de grade, dar și ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale țării. 

Meteorologii informează că începând de miercuri dimineața până joi la ora 21:00 va fi vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic. 

„Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, izolat caniculară (joi, 25 iunie) în cele vestice, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zonele de câmpie din vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în vestul și nord-vestul țării”, potrivit ANM. 

Cod galben de caniculă

Meteorologii au emis un cod galben de caniculă cu temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, valabil miercuri între 12:00 - 21:00.

Astfel, „miercuri (24 iunie), în Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30...35 de grade”, precizează ANM.

Foto: ANM

Cod galben de ploi 

A fost emis și un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ tot pentru ziua de miercuri, valabil între 12:00 - 21:00. 

„Miercuri (24 iunie), în nordul Olteniei și al Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a zonei de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40...50 l/mp”, informează meteorologii. 

Aceștia notează că manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în restul teritoriului.

Foto: ANM

Caniculă în aproape toată țara

Joi, între 12:00 - 21:00, aproape toată țara va fi sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. 

Meteorologii anunță că  „în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată”.

„Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperaturăumezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, menționează ANM. 

Foto: ANM

Cum va fi în București 

Vremea va deveni deosebit de caldă, cu intervale de instabilitate atmosferică, iar disconfortul termic va deveni ridicat pentru zona Municipiului Bucureşti, miercuri şi joi, arată prognoza de specialitate, publicată de Adminstraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, în intervalul 24 iunie, ora 10:00 - 25 iunie, ora 9:00, în Capitală, vremea va fi călduroasă, disconfortul termic ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unităţi, iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere.

De asemenea, cerul va fi variabil, după-amiaza fiind perioade cu înnorări accentuate, averse torenţiale (se vor acumula 5 - 10 l/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de 40 - 45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va oscila între 19 şi 20 de grade.

Pe parcursul zilei de joi, regimul termic va fi în continuare ridicat, cu ITU ce va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 31 - 33 de grade.

Meteorologii precizează că, pentru ziua de miercuri, între orele 10:00 - 21:00, Municipiul Bucureşti se va afla sub o informare de vreme călduroasă şi disconfort termic, iar pentru joi, în intervalul orar 12:00 - 21:00, sub o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic accentuat.

Editor : C.S.

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