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Video Aproape toată țara va intra sub cod galben de caniculă: ANM anunță până la 36 de grade. Cum va fi vremea în București HARTĂ

Data actualizării: Data publicării:
termometru cu temperaturi extreme și fulgere în furtună
Foto: Getty Images
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Din articol
Vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă sâmbătă, în intervalul 10:00 - 21:00. 

Potrivit ANM, „în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă”.

„Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități”, mai transmite ANM.

Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.

Foto: ANM

Vremea în București

În Capitală, sâmbătă, vremea va fi caniculară, cu o temperatură maximă de 34...35 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat după amiaza când indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

ANM menționează că în intervalul 05 septembrie, ora 10 - 05 septembrie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Editor : C.S.

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