Live TV

Aproape toată țara, vizată de ploi, viscol, ninsori și vânt puternic. Zonele afectate de cod portocaliu și galben și vremea în Capitală

Data publicării:
femeie cu umbrela si ninsoare
Foto: Simion Tataru/ Inquam Photos
Din articol
Cod portocaliu și galben de viscol și vânt puternic  Ziua de miercuri, vizată de avertizări cod portocaliu și galben  Zăpadă și viscol Vremea în București 

Meteorologii au emis, marți, noi avertizări cod galben și portocaliu de viscol, vânt puternic, zăpadă și polei. La munte, rafalele vor fi puternice, vizibilitatea redusă și stratul de zăpadă se va depune rapid. A fost emisă și o informare de precipitații moderate cantitativ, lapoviță și polei în cea mai mare parte a țării, cu intensificări ale vântului.

Meteorologii au emis o informare de precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș și intensificări ale vântului, valabilă de marți dimineața până joi la ora 08:00.

Astfel, „în intervalul menționat, vor fi precipitații, marți (24 februarie) în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi (26 februarie) îndeosebi în jumătatea de est. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) și în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare”.

Totodată, „se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp. În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15...30 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10...15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20...30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș”.

ANM avertizează că „vântul va avea intensificări marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri (25 februarie) îndeosebi în centru, în est și în extremitatea de sud-vest. În zonele joase de relief și la munte vor fi viteze de 40...55 km/h și pe alocuri de 60...70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montană și pe suprafețe mici în Moldova și Transilvania, iar miercuri (25 februarie) și în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) pe suprafețe mai mici și în Muntenia și Dobrogea”.

De asemenea, „în zona montană înaltă, vor fi rafale de 70...80 km/h și de peste 90...100 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol și se va reduce vizibilitatea semnificativ”.

Cod portocaliu și galben de viscol și vânt puternic 

Meteorologii au emis și un cod galben de viscol și strat de zăpadă, valabil marți până la ora 20:00.

Astfel, „în Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, vântul va avea intensificări cu viteze de 60...85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m”.

A fost emis și un cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m, valabil tot până marți la ora 20:00.

„La altitudini de peste 1500 m, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafale de 80...110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, informează ANM.

Începând de marți dimineața și până seara la ora 20:00 va fi valabil și un alt cod galben de vânt puternic „în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sudvestul Munteniei, cu viteze de 50...70 km/h”.

Foto: ANM

Ziua de miercuri, vizată de avertizări cod portocaliu și galben 

ANM a emis și un cod galben de viscol valabil de marți seara până miercuri dimineața la 10:00.

Astfel, „în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 60...85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m”.

Meteorologii au emis și o altă avertizare cod portocaliu valabilă în același interval.

„În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea viteze la rafală de 80...110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, avertizează aceștia. 

Foto: ANM

Zăpadă și viscol

Miercuri, între 10:00 - 20:00, va fi cod galben de zăpadă viscolită „în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură”, unde „vântul va avea viteze la rafală de 70...85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m”.

A fost emis și un cod portocaliu valabil miercuri până la ora 20:00. Astfel, „la altitudini în general de peste 1700 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80...110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m”. 

Meteorologii au mai emis încă o avertizare cod galben de vânt puternic pentru ziua de miercuri, valabilă tot până la ora 20:00.

Potrivit ANM, „în intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50...70 km/h”.

Foto: ANM

Vremea în București 

În Capitală, marți, cerul va avea înnorări. Pe parcursul zilei va ploua, iar noaptea vor fi posibile precipitații mixte. Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă de -3...0 grade.

Miercuri, valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor fi precipitații mixte și posibil polei. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 5...6 grade, iar cea minimă de -3...0 grade.

Meteorologii informează că în intervalul 24 februarie, ora 10 - 26 februarie, ora 08, pentru municipiul București nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
soldati rusi urcati in avion
4
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
Digi Sport
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vremea martie ghiocei
Cum va fi vremea în luna martie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
ploaie, primavara, floare
Cum va fi vremea în primele zile de primăvară, în fiecare regiune a țării. Prognoza ANM până pe 8 martie
fata cu gluga si ninsoare
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis coduri galbene de ploi, zăpadă, viscol și vânt puternic. Când se încălzește
femeie frig primavara vreme rece
Final de februarie cu aer de primăvară: unde se vor înregistra temperaturi de până la 13 grade. Șefa ANM: „Să ne bucurăm”
ploaie in buucresti, oameni pe strada
Vremea se încălzește, dar vin ploile. Zonele în care meteorologii se mai așteaptă la ninsori
Recomandările redacţiei
JURNAL ORA 09 CF 240226_13191
Povestea unei mame din Odesa care a fugit din calea războiului și s-a...
nicusor
Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de...
euro bancnote
Fraudă de peste 7 milioane de euro la ISJ Constanța. Nereguli grave...
armand gosu
Istoricul Armand Goşu nu exclude o escaladare a conflictului din...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski: NATO ar trebui să trateze rachetele Oreșnik din Belarus ca pe o țintă militară legitimă
BAFTA le-a prezentat scuze lui Michael B. Jordan şi Delroy Lindo şi îşi asumă „întreaga responsabilitate” pentru incidentul de la gală
Ninsori puternice au lovit coasta de est a SUA și blochează traficul aerian: peste 5.000 de zboruri anulate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Fanatik.ro
Out de la Inter din vară! Veste proastă pentru Cristi Chivu înaintea meciului decisiv cu Bodo/Glimt
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Cum și-a umilit FCSB adversarele în SuperLiga. Craiova, Rapid și Dinamo sunt mult sub echipa lui Gigi Becali
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"NU" pentru Donald Trump. Casa Albă a rămas fără replică
Pro FM
Wiz Khalifa, moment controversat de ziua fiului său. Tradiția care a stârnit reacții după ce l-a lovit de 13...
Film Now
Zendaya, surprinsă cu verighetă în locul inelului de logodnă. Fanii sunt convinși că actrița s-a căsătorit în...
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”