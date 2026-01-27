Live TV

Video Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale săptămânii viitoare. „Poate aduce din nou ninsori”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Un episod de vreme rece se abate peste România începând de vineri până în primele zile ale săptămânii viitoare, cu ninsori așteptate în special în jumătatea de nord-nord-est a teritoriului. Totuși, Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, spune că estimările pentru următoarele patru săptămâni arată o probabilitate mare de a rămâne cu un regim al temperaturilor mai ridicat decât normalul, până spre sfârșitul primei părți a lunii februarie.

„Conform materialelor de care dispunem deocamdată, trebuie să ne așteptăm la o vreme cu schimbări destul de importante, pe intervale relativ scurte de timp, pentru că este foarte de așteptat să rămânem în continuare sub influențe complexe -  aș putea să spun - în această parte a continentului: influențe care să vină, pe de o parte, dinspre Marea Mediterană și Oceanul Atlantic, în sensul în care aceste influențe vor determina episoade cu temperaturi mai ridicate decât normalul și precipitații, mai ales sub formă de ploaie și lapoviță - ceea ce se întâmplă în aceste zile - iar pe de altă parte, trebuie constant să urmărim evoluția maselor de aer rece, foarte rece, de origine polară sau chiar arctică, mase de aer care se mențin în continuare, așa cum este firesc în acest sezon, la nord și nord-est de țara noastră.

Acum, revenind la materialele de care dispunem deocamdată, estimările pentru următoarele 4 săptămâni arată o probabilitate mare de a rămâne cu un regim al temperaturilor mai ridicat decât normalul, până spre sfârșitul primei părți a lunii februarie. Pe de altă parte, regimul precipitațiilor pare a fi ușor excedentar, deci am putea interpreta această combinație între temperaturi ceva mai ridicate și mai multe precipitații ca fiind determinate de activitate ciclonică dinspre Marea Mediterană, în mod deosebit”, a afirmat Florinela Georgescu la Digi24.

Referitor la ninsori, directorul de prognoză al ANM a precizat: „Este foarte posibil să vedem ninsorile. Sigur, mai ales la munte, nu ar fi exclus să le vedem chiar la sfârșitul acestei săptămâni, pentru că vom avea un scurt episod de vreme mai rece, de vineri până în primele zile ale săptămânii viitoare, episod care poate aduce din nou ninsori, în special în jumătatea de nord-nord-est a teritoriului, după care ar fi iarăși o ușoară mică încălzire. Dar niciodată nu excludem probabilitatea, pentru că aici vorbim de probabilități, totuși, ca masele acelea de aer rece, care nu sunt foarte departe de țara noastră, să își extindă influența din nou spre noi, să avem din nou episoade cu temperaturi scăzute și, în această situație, și ninsori”.

Vremea se încălzește în toată țara, dar nu scăpăm de ploi. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni

