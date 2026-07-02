În contextul în care meteorologii au emis noi atenționări meteo de caniculă și instabilitate atmosferică, climatologul Alex Trandafir a afirmat joi, 2 iulie, la Digi24, că furtunile vor deveni mai frecvente, adăugând că acest lucru este susținut de studiile care încearcă să lege fenomenele meteo extreme de schimbările climatice. Totodată, expertul a atras atenția că perioadele de caniculă pot fi adesea urmate de episoade de vreme severă.

După zilele cu temperaturi extrem de ridicate, o furtună violentă a lovit România, provocând pagube în 60 de localități din 20 de județe și în București. Capitala a înregistrat, în numai 10 ore, o cantitate medie de precipitaţii de 69,9 litri/mp, echivalentul a peste 92% din media multianuală aferentă întregii luni iunie.

În acest sens, climatologul Alex Trandafir a afirmat că astfel de fenomene meteo extreme vor deveni mai frecvente: „Este o certitudine și asta ne arată toate studiile care încearcă să lege fenomenele meteo extreme de schimbările climatice. Dacă o astfel de furtună până acum s-ar fi produs la o frecvență de, să zicem, nu știu, 30-40 de ani, în momentul de față putem discuta despre o frecvență de 5-10 ani. Toate sistemele și infrastructura din orașe trebuie regândite și trebuie implementate soluții care să facă față unor astfel de fenomene”.

Întrebat dacă furtunile ar putea deveni mai distructive, specialistul a afirmat: „Da. Momentan, cele pe care le-am văzut sunt unul dintre tipurile cele mai distructive de furtuni, pentru că discutăm despre niște furtuni staționare, care se regenerează în tren și care practic pe o suprafață extrem de restrânsă pot să ducă la acumulări de apă de până la 90l/m², așa cum a fost în București. Ele, pe lângă aceste cantități mari de apă, pot să vină și cu vânt foarte distructiv, tot așa pe o suprafață foarte restrânsă. Pe lângă acestea, bineînțeles că și alte fenomene meteo extreme, care poate au fost la noi, dar au fost foarte, foarte rare, cum sunt de exemplu tornadele sau vânturi cu aspecte tornadice, pot să devină mai dese”.

Acesta a explicat și cum se formează furtunile: „E foarte simplu. Practic, cu cât atmosfera și temperatura în atmosferă este mai mare, cu atât capacitatea atmosferei de a produce astfel de furtuni este mai mare. Adică acea capacitate convectivă, așa se numește, care dă naștere acestor furtuni. În momentul în care sunt atinse și bifate și alte ingrediente, atunci pot să apară astfel de dezvoltări de furtuni, care să ducă la fenomenele meteo extreme. Ce ar trebui să înțelegem este că, de fiecare dată când vom avea un astfel de val de caniculă extrem, este foarte posibil ca el să fie urmat de un astfel de val de furtuni în toată țara, cum vedem și în momentul de față”.

Acesta a explicat că astfel de episoade de vreme rea pot fi întâlnite „peste tot”: „Ele nu afectează în mod egal, dar categoric când vorbim despre fenomenele acestea putem să ne referim la toată Europa. (..) Deci, din nou, fenomene meteo care poate că nu erau specifice continentului nostru, acum devin tot mai des întâlnite”.

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Editor : A.M.G.