HARTĂ Avertizare ANM: Cod galben de vânt, ceață și răcire accentuată a vremii. Prognoza meteo a fost actualizată

Data actualizării: Data publicării:
vânt
Foto: Profimedia
Cod galben de vânt în Teleorman și Olt Cod galben de ger în Moldova și estul Transilvaniei Cod galben de vânt și viscol în Banat și Carpații Meridionali Prognoză specială pentru București

Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat luni dimineață prognoza meteo și a emis mai multe mesaje de avertizare și informare privind fenomene meteorologice periculoase. Meteorologii anunță vânt puternic, ninsori, polei și ger, în mai multe regiuni ale țării, precum și o răcire accentuată a vremii în municipiul București.

Cod galben de vânt în Teleorman și Olt

Potrivit atenționărilor nowcasting emise de ANM, în județele Teleorman și Olt sunt așteptate intensificări ale vântului.

Totodată, ANM a emis o informare meteorologică, valabilă în intervalul 9 februarie, ora 10:00 – 11 februarie, ora 10:00, care vizează mai multe fenomene severe.

Temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării. În special în Oltenia, se vor acumula cantități de apă de 5...10 l/mp și izolat de 15...20 l/mp și se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5...15 cm”, potrivit ANM.

Ninsori slabe vor fi și în sudul și centrul țării. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, iar la munte se va semnala viscol.

Local în sud-vest, sud și est și pe alocuri în centrul țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45...50 km/h, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali rafalele vor depăși 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea”, potrivit ANM.

Cod galben de ger în Moldova și estul Transilvaniei

ANM a emis și o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, valabilă în intervalul 9 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 10:00, pentru Moldova și estul Transilvaniei.

În Moldova și estul Transilvaniei, pe parcursul zilei de luni, temperaturile vor fi deosebit de scăzute (cu 6...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor situa între -7 și -3 grade”, au transmis meteorologii.

Screenshot 2026-02-09 105424
Cod galben de ger în Moldova și estul Transilvaniei. Foto ANM

Noaptea de luni spre marți va aduce ger.

În noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa între -14 și -10 grade.

Cod galben de vânt și viscol în Banat și Carpații Meridionali

O altă atenționare Cod galben este valabilă în intervalul 9 februarie, ora 15:00 – 10 februarie, ora 20:00, pentru sudul Banatului și extremitatea vestică a Carpaților Meridionali.

În intervalul menționat, în sudul Banatului vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50...70 km/h, viscolind temporar ninsoarea”, potrivit ANM.

Screenshot 2026-02-09 105438
Cod galben de vânt și viscol în Banat și Carpații Meridionali. Foto ANM

La munte, rafalele vor fi mult mai puternice.

În extremitatea vestică a Carpaților Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1200 m, rafalele vor depăși 70...90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă.

ANM a emis și avertizări nowcasting de Cod galben de ceață pentru mai multe localități din județele Timiș, Cluj și Satu Mare.

Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m”, avertizează meteorologii.

Prognoză specială pentru București

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială, valabilă în intervalul 9 februarie, ora 10:00 – 11 februarie, ora 10:00.

Vremea se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi mai mult noros și, trecător, în prima parte a zilei, va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40...45 km/h”, potrivit prognozei ANM.

Temperatura maximă va fi în jur de 0°C, iar minima va coborî la -6...-4°C.

În a doua parte a intervalului, vremea va rămâne rece.

Cerul va fi mai mult noros și noaptea, trecător, va ninge slab, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 1°C, iar minima va fi cuprinsă între -2 și 0°C.

ANM precizează că: „În intervalul 09 februarie, ora 10 – 11 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului și răcire a vremii.”

