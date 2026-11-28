Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizări meteo privind ninsori, vânt puternic și chiar viscol, valabile pentru sudul și sud-estul țării, până duminică seară. Meteorologii spun că vremea va fi deosebit de rece până la mijlocul săptămânii viitoare, cu minime care vor coborî până la -17 grade Celsius.

În intervalul 28 noiembrie, ora 10:00 - 29 noiembrie, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben intensificări ale vântului şi ninsori temporare în sudul Moldovei, în Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h, iar în primele ore ale perioadei analizate, în judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila, iar după orele amiezii în judeţele Giurgiu, Călăraşi, Ilfov şi, local, în judeţele Ialomiţa şi Constanţa, precum şi în Bucureşti, intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantităţi de 5 - 10 l/mp), va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri.

În aceste condiţii, se va depune strat de zăpadă neuniform cu grosimi, în general, de 5 - 10 cm.

Sursă: ANM

În perioada 28 noiembrie, ora 13:00 - 29 noiembrie, ora 10:00, va fi în vigoare un al doilea Cod galben ninsori, în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman, unde va ninge consistent şi se va depune strat de zăpadă 15 - 20 de cm, izolat de peste 25 cm (echivalent în apă de 20 - 35 l/mp).

De asemenea, temporar, vântul se va intensifica în judeţele Olt şi Teleorman, cu rafale în general de 55 - 60 km/h, va viscoli ninsoarea şi vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Pe parcursul zilei de duminică, între orele 10:00 - 20:00, un alt Cod galben de vreme rea vizează sudul Moldovei, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei.

În aceste zone, vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h, viscolind zăpada deja depusă şi determinând scăderea vizibilităţii.

Meteorolog: Dimineți geroase la București

Florinela Georgescu, meteorolog ANM, a declarat sâmbătă, la Digi24, că ninsorile viscolite vor ajunge și în București în această după-amiază.

Peste noapte este posibil să se depună un strat de zăpadă de 5-10 cm în partea de sud-est a țării, iar în județele Mehedinți, Dolj va ninge mai important, cu peste 25 cm de zăpadă izolat.

De asemenea, temperaturile vor coborî foarte mult, mai ales în Transilvania, unde se vor înregistra până la -17 grade.

În zona Bucureștiului, în special în diminețile de marți până joi, vor fi minime de până la -10 grade, a mai menționat Florinela Georgescu.

Editor : B.P.