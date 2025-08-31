Live TV

Video Avertizare meteo de furtuni: 17 județe intră sub cod galben. Meteorologii anunță când se încălzește din nou vremea

ploaie
Foto: Shutterstock

17 județe vor intra în această dimineață sub un cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii și grindină. De săptămâna viitoare, însă, vremea se încălzește din nou, a spus la Digi24 Mihai Huștiu, meteorolog ANM.

„Așteptăm un episod de instabilitate. Deja acesta este în desfășurare. A început să plouă în partea de sud-vest a țării, prin nord-vest, însă în următoarele ore ne așteptăm ca gradul de instabilitate atmosferică să fie tot mai accentuat, ploile se vor extinde și așteptăm manifestări de instabilitate tot mai accentuate, respectiv averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii în partea de sud-est a țării, în sudul Moldovei, Bărăbran, Dobolcea, unde sunt posibile și căderi de grindină”, a spus meteorologul.

„Cantitățile mai însemnate le așteptăm astăzi în județele avertizate în cod galben, respectiv Transilvania, nordul Olteniei și al Munteniei, precum și zone de munte, unde ne așteptăm să fie cantități undeva la 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pentru pătat”, a explicat el.

Acest episod de instabilitate urmează să se încheie pe parcursul nopții următoare, „ploile urmând să se restrângă treptat spre partea de nord-nord-est a țării noastre, iar mâine să vorbim de ameliorare evidentă sub aspectul instabilității. Până atunci, astăzi înregistrăm și o scădere semnificativă a temperaturii față de ieri. Ieri am înregistrat valori termice de 37- 38 de grade în partea de sud a Munteniei, astăzi valori termice de numai 21 de grade prin nordul Olteniei și a Munteniei, 26-27 de grade cel mult în Capitală, după ce ieri am avut 36 de grade”, a spus Huștiu.

El a precizat că doar în estul țării valorile termice mai ating astăzi 32-34 de grade.

„Mâine contăm pe valori termice cuprinse între 25 și cel mult 31, poate izolat 32 de grade, iar vremea redevine în general frumoasă și intrăm din nou într-un proces de încălzire. Astfel că marți din nou așteptăm izolat până la 34-35 de grade prin sud-vest și sud. Miercuri va fi și mai cald în sudul și sud-estul țării, cu temperaturi de 36 de grade, dar tot miercuri așteptăm ca alte ploi să sosească în țara noastră, mai ales în jumătatea de vest a teritoriului”, a mai spus meteorologul.

