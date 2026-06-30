Avertizare nowcasting: cod portocaliu de furtună în București-Pitești. A fost trimis mesaj RO-Alert Data publicării: 30.06.2026 20:14 Avertizare meteo de furtuni. Foto: Profimedia Images Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Meteorologii au emis un cod portocaliu de furtună în București și anunță vânt puternic, ploi torențiale și grindină. Autoritățile au trimis și un mesaj RO-Alert. ANM aunță „vijelie puternică cu viteze de 70...80 km/h, averse torențiale care vor acumula 20...35 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm), frecvente descărcări electrice.Avertizarea este valabilă până la ora 21:15.Inițial, a fost emis un cod galben de furtună pentru București. Editor : M.B. Etichete: bucuresti furtuna anm avertizare meteo Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul... 3 Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în... 4 Avocata AUR Silvia Uscov a anunțat că demisionează din partid: „Nu suntem animați de... 5 Crește presiunea pe scena politică: parlamentarii intră în vacanță peste două zile...