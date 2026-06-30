Avertizare nowcasting: cod portocaliu de furtună în București-Pitești. A fost trimis mesaj RO-Alert

Meteorologii au emis un cod portocaliu de furtună în București și anunță vânt puternic, ploi torențiale și grindină. Autoritățile au trimis și un mesaj RO-Alert.

ANM aunță „vijelie puternică cu viteze de 70...80 km/h, averse torențiale care vor acumula 20...35 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm), frecvente descărcări electrice.

Avertizarea este valabilă până la ora 21:15.

Inițial, a fost emis un cod galben de furtună pentru București.

Editor : M.B.