Avertizări de ceață densă: ANM a emis cod galben pentru orele următoare în mai multe județe

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizări nowcasting cod galben de ceaţă, valabile în orele următoare în zone din Moldova şi Dobrogea.

Potrivit meteorologilor, ceaţa densă va persista până la ora 10:30 în zona judeţului Galaţi (localităţile: Galaţi, Lieşti, Pechea, Tuluceşti, Tudor Vladimirescu, Frumuşiţa, Piscu, Independenţa, Slobozia Conachi, Fundeni, Vânători, Braniştea, Schela, Smârdan, Şendreni, Cuza Vodă şi Nămoloasa).

De asemenea, până la ora 12:00, vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri pe raza judeţelor Constanţa şi Tulcea.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Editor : C.S.