Căldură extremă în România: Alerte Cod roşu de caniculă în mai multe judeţe. Zonele unde sunt așteptate ploi

ANM a extins alertele Cod roșu de caniculă pentru mai multe județe, iar întreaga țară se află sub atenționare de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi extreme, cu maxime de până la 41 de grade. După caniculă, la nivel local, vor apărea ploi, a anunțat Elena Mateescu, directorul general ANM.

Potrivit ANM, în intervalul 4 august, ora 10:00 - 5 august, ora 10:00, va fi valabil un Cod roşu de caniculă în judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş, unde valul de căldură intens va persista şi se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Astfel, valorile maxime vor fi de 38 - 39 de grade, în judeţul Satu Mare, respectiv de 39 - 40 de grade, în judeţele Bihor, Arad şi Timiş.

De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile Crişanei.

Conform prognozei de specialitate, al doilea Cod roşu de vreme caniculară va fi în vigoare în perioada 5 august, ora 10:00 - 6 august, ora 10:00, în judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin.

În aceste zone, temperaturile maxime vor fi de 37 - 39 de grade (în judeţele Maramureş, Satu Mare şi Sălaj) şi de 39 - 41 de grade (în judeţele Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin), în timp ce disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, cu ITU ce va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Totodată, noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 25 - 26 de grade, cu valori mai ridicate în Dealurile Crişanei.

Noi avertizări Cod portocaliu de caniculă

Meteorologii au emis și noi avertizări Cod portocaliu de caniculă, ce vizează până joi dimineaţa zone din peste jumătate din ţară, unde maximele termice vor atinge 39 de grade.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 4 august, ora 10:00 - 5 august, ora 10:00, va fi în vigoare un prim Cod portocaliu de vreme deosebit de caldă în Maramureş, sudul Banatului, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-estul Moldovei şi în sud-vestul Olteniei.

În aceste areale, temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20 - 24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Dealurile Banatului.

Al doilea Cod portocaliu de caniculă va fi valabil în perioada 5 august, ora 10:00 - 6 august, ora 10:00, în zone din Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul şi centrul Munteniei, unde maximele termice se vor situa între 35 şi 38 de grade. În plus, disconfortul termic va fi accentuat, iar, local, noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse între 20 şi 24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Dealurile Banatului.

Cod galben de căldură

Zone din Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei şi a Olteniei, estul şi sud-estul Transilvaniei sunt vizate, în următoarele trei zile, de avertizări Cod galben de căldură, informează ANM.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 4 august, ora 10:00 - 5 august, ora 10:00, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat şi noapte tropicală în Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei şi a Olteniei, precum şi în estul şi sud-estul Transilvaniei. Pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat şi indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 şi 32 de grade pe Litoral şi în estul Transilvaniei, precum şi de 37 - 38 de grade în Oltenia şi în sud-vestul Munteniei. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20- 24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe Litoral.

De asemenea, în perioada 5 august, ora 10:00 - 6 august, ora 10:00, va fi în vigoare un alt Cod galben de căldură, ce vizează Dobrogea, nordul şi estul Munteniei, precum şi estul Transilvaniei.

Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat şi ITU va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 - 31 de grade, în zona Litoralului, respectiv de 36 - 37 de grade în Muntenia. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24 de grade şi cele mai ridicate valori pe Litoral.

După caniculă, vor apărea ploi la nivel local

În zilele de marți și miercuri, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică îndeosebi în zona Carpaţilor Orientali, iar joi în cea mai mare parte a zonei montane. Vineri, vreme instabilă se va semnala şi în jumătatea de nord a teritoriului şi pe arii restrânse în rest. Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii şi izolat grindină.

În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore), prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 10 - 25 l/mp.

Elena Mateescu, directorul general ANM, a precizat pentru Digi24 că ploile care vor apărea zilele următoare nu vor compensa nevoia de apă de la nivelul solului.



„Dacă astăzi contăm pe cele patru județe din partea de vest nord-vest Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, mâine deja șapte județe în aria de cod roșu Maramureș, Satu Mare, Sălaș, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. De asemenea, aria de cod portocaliu a fost extinsă. Astăzi 15 județe, mâine deja regiuni extinse Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, iar în restul țării cod galben. Așteptăm în aria de cod roșu astăzi valori de până la 39, 40° în extremitatea de vest a țării, mâine deja 39, 41° de asemenea, în extremitatea de vest, respectiv posibil în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, iar în aria de cod portocaliu valori de 35-38°, în aria de cod galben 30 până la 35-36°. Disconfortul termic va fi și el unul deosebit de a accentuat, pragul ITU putând fi atins și depășit, respectiv cele 80 de unități, iar nopțile tropicale, pentru că minimele se vor situa între 20 până la 25-26°, cele mai ridicate valori tot în partea de vest a țării. Își vor face apariția și fenomenele de instabilitate la nivel local. Dacă astăzi și mâine, în deosebi în zona Carpaților Orientali, joi, în mod special în zona montană, vineri în jumătatea nordică a țării, pe arii restrânse, în rest, vorbim de cantități de apă care pot depăși la nivel local 10, 25 l/m². Dar cu siguranță mâine vom actualiza și din această perspectivă alertele meteorologice”, a explicat Elena Mateescu.

„10-25 l la nivel local nu pot compensa nevoia de apă, fie că vorbim din punct de vedere hidrologic, fie că vorbim din punct de vedere pedologic, având în vedere, de altfel, caracterul torențial, gradul localizat la nivel punctiform și nu în ultimul rând, deja extinderea și accentuarea și fenomenului de secetă din perspectiva gradului de aprozionare cu apă a solului”, a adăugat Mateescu.

Vremea în București

Marți, valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36...37 de grade, iar cea minimă de 19...20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade.

Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat.

Miercuri, valul de căldură va fi intens și persistent, va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 18...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Joi, valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade și noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza când vor fi condiții pentru averse slabe și intensificări ale vântului.

Vineri, valul de căldură intens va persista și disconfortul termic va fi în continuare accentuat, cu indice temperatură umezeală (ITU) care va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va stiua în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara va crește probabilitatea pentru înnorări, intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse (2...5 l/mp).

În intervalul 04 august, ora 10 - 08 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale.

În intervalul 04 august, ora 10 - 05 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

În intervalul 05 august, ora 10 - 06 august, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu pentru val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.

Editor : A.P.