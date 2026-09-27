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Video Căldură neobișnuită pentru sfârșitul lui septembrie. Ce temperaturi vom avea în România: anunțul ANM

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peisaj de toamnă în parc
FOTO: Gulliver/ Getty Images
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Din articol
Mai puține șanse pentru ninsori la munte România, la periferia unei mase de aer tropical

Temperaturile vor fi în creștere în următoarele zile, iar în vestul și sud-vestul țării maximele vor ajunge la 24-25 de grade Celsius. Elena Mateescu, directorul ANM, spune că România se află la periferia unei mase de aer cald, de origine tropicală. În același timp, vântul va fi fenomenul meteorologic de interes, cu rafale de până la 70 km/h în sud-estul țării.

Temperaturile vor crește în următoarele zile în cea mai mare parte a țării. În vest, Banat și sud-vestul Olteniei, maximele vor ajunge la 24-25 de grade Celsius, în timp ce vântul va reprezenta principalul fenomen meteorologic de interes.

Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat că debutul săptămânii va aduce temperaturi mai ridicate, în special în vestul și sud-vestul țării.

„Din punct de vedere termic, deja observăm temperaturi ușor în creștere. Debutul săptămânii va fi caracterizat, mai ales în partea de vest, în Banat și în partea de sud-vest a Olteniei, de temperaturi apropiate de 24-25°C”, a declarat Elena Mateescu.

În același timp, meteorologii atrag atenția asupra intensificărilor vântului. În zonele aflate sub cod galben, în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, viteza vântului va ajunge la 50-70 km/h.

„Elementul meteorologic de interes în următoarele zile, conform și informării meteorologice și a codului galben valabil pentru partea de sud-est a țării, va fi vântul”, a precizat directorul ANM.

În restul țării, intensificările vântului vor fi mai reduse, cu viteze de aproximativ 40-50 km/h.

Nopțile se vor mai încălzi treptat. Totuși, în estul Transilvaniei, temperaturile minime vor putea coborî în continuare până în jurul valorii de 2 grade Celsius. Pe parcursul săptămânii viitoare, valorile minime vor crește și ele, urmând să ajungă, de exemplu, până la aproximativ 15 grade Celsius pe litoral.

Mai puține șanse pentru ninsori la munte

Deși în această perioadă pot apărea primele episoade de ninsoare la altitudini mari, încălzirea vremii reduce probabilitatea unor astfel de fenomene în următoarele zile.

„La acest moment, faptul că vom vorbi în mod deosebit de temperaturi ușor în creștere, zona montană, o probabilitate mai redusă să consemnăm condiții care să determine producerea de ninsori”, a explicat Elena Mateescu.

Stratul de zăpadă existent în zonele montane înalte se poate menține însă, în condițiile în care temperaturile rămân negative la altitudini mari.

„În zona montană înaltă, mai ales la Bâlea Lac sau la Vârful Omu, unde consemnăm și la acest moment un strat de 3-5 cm, rămân în continuare temperaturi negative și acolo va putea fi cel mai frig”, a mai spus directorul ANM.

România, la periferia unei mase de aer tropical

Temperaturile ridicate din vestul țării sunt asociate și cu pătrunderea unei mase de aer cald de origine tropicală în Europa.

„Ne aflăm la periferia acestei mase de aer cald, de origine tropicală. De aceea, în partea de vest-sud-vest a țării vom înregistra în următoarele zile cele mai ridicate valori de temperaturi și în zona țării noastre, mai ridicate pentru un final de lună septembrie”, a declarat Elena Mateescu.

Potrivit acesteia, influența acestei mase de aer s-ar putea resimți și la începutul lunii octombrie, în special în vestul și sud-vestul României.

„Este posibil ca și debutul lunii octombrie să înregistreze tot în această parte a țării, așa cum, de altfel, și în vara 2026, cele mai ridicate valori le-am înregistrat în partea de vest a teritoriului”, a mai spus directorul ANM.

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Editor : C.A.

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