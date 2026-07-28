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Căldură și ploi puține până spre finalul lunii august. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Data publicării:
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Foto. Profimedia
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Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, în perioada 27 iulie – 24 august, cele mai accentuate abateri fiind estimate în vest și nord-vest. Primele două săptămâni vor fi marcate și de un deficit de precipitații în toate regiunile, în special în zonele montane.

Estimările pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Acestea indică abaterile medii săptămânale ale temperaturii aerului și ale cantităților de precipitații față de valorile înregistrate în perioada 2006–2025.

Săptămâna 27 iulie – 3 august

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în nordul, centrul și sud-vestul țării, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice. În extremitatea de sud-est, valorile termice se vor situa sub cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în întreaga țară, cel mai accentuat deficit fiind estimat în zonele montane.

Săptămâna 3–10 august

Temperaturile medii vor depăși valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, în special în zonele montane.

Săptămâna 10–17 august

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în majoritatea regiunilor. Vestul și nord-vestul țării vor înregistra cele mai accentuate abateri termice pozitive.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval.

Săptămâna 17–24 august

Mediile temperaturilor se vor situa peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile.

Editor : Ș.A.

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