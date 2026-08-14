Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a declarat vineri, în direct la Digi24, că există „o probabilitate redusă de a avea precipitații însemnate” care să acopere „nevoia acută de apă”. Ea a anunțat că săptămâna viitoare ar putea aduce precipitații în vestul și nord-vestul țării, cu „15-20 l/mp” estimate în prezent pentru Banat, Crișana și Maramureș.

Întrebată despre evoluția precipitațiilor în perioada următoare, Elena Mateescu a spus că șansele ca ploile să acopere deficitul actual de apă sunt reduse, în timp ce temperaturile vor crește în vestul țării.

„O probabilitate redusă de a avea precipitații însemnate care să acopere nevoia acută de apă, atât din punct de vedere pedologic, cât și hidrologic. Vorbim de temperaturi în întreaga țară apropiate de normele specifice date din calendar, ușor mai ridicate în Câmpia de Vest, cu maxime astăzi cuprinse între 20 și 33°C în Câmpia de Vest, cu 29, posibil 30°C în Capitală, mâine ușor în creștere”, a declarat meteorologul.

„O vreme predominant frumoasă și călduroasă, în special în vest, acolo unde deja, din nou, maximele se apropie de pragul unei zile de caniculă, 34°C, pentru ca ziua de duminică să înregistrăm deja pragul de 35°C, tot în partea de vest a țării, iar luni și marți acest prag să fie depășit, mai ales în debutul săptămânii”, a adăugat directorul ANM.

Pentru săptămâna 17-24 august, estimările meteorologice indică un deficit de precipitații și temperaturi mai ridicate în cea mai mare parte a țării.

„Cel puțin săptămâna 17-24 august, estimările arată un deficit de precipitații la nivelul acestei săptămâni și mai cald în cea mai mare parte a țării, cele mai mari abateri pozitive fiind de așteptat în jumătatea de vest”, a spus Mateescu.

Ea a precizat că și ultima săptămână din august ar putea fi mai caldă decât normalul perioadei, însă există un semnal privind un posibil excedent de precipitații în anumite regiuni.

„De asemenea, și ultima săptămână din luna august va fi mai caldă, având în vedere abaterile înregistrate în întreaga țară, pozitive între 1 până la 2,5°C, și semnalul pentru un ușor excedent de precipitații la nivelul zonei intracarpatice, în mod deosebit, sau în partea de sud-vest a țării”, a afirmat directorul ANM.

Pe termen scurt, meteorologii văd posibilitatea apariției unor precipitații începând de luni, în special în vestul și nord-vestul țării.

„Pe termen scurt, însă, posibil săptămâna viitoare, așa cum arată modelele numerice de prognoză a vremii, este posibil ca începând de luni, în mod deosebit, să avem un semnal și o probabilitate de a avea precipitații în mod deosebit în vestul, nord-vestul țării”, a declarat Elena Mateescu.

„Sigur că vom reveni cu date noi în acest sens, cantitățile la acest moment, mai ales în Banat, Crișana sau în Maramureș, estimate fiind de 15-20 l/mp”, a precizat ea.

Mateescu a explicat că posibilele ploi din vestul țării sunt asociate unor sisteme frontale care vor afecta Europa Centrală și de Vest.

„Semnalul privind partea de vest pentru debutul săptămânii viitoare, privind probabilitatea ca să înregistrăm cantități de 15-20 l/mp, se datorează sistemelor frontale ce vor influența Europa Centrală și Vestică și de aceea, la periferia acestor sisteme frontale, cel puțin la începutul săptămânii viitoare, se află și zona geografică a țării noastre”, a spus directorul ANM.

Ea a adăugat că ANM va actualiza prognozele în zilele următoare.

„Cu siguranță monitorizăm atent situația și, așa cum spuneam, începând de sâmbătă sau duminică vom veni cu informații noi, fie pentru noul episod în care temperaturile vor caracteriza o vreme caniculară, fie pe probabilitatea ca debutul săptămânii să aducă aceste cantități, așa cum spuneam, în această zonă a țării”, a afirmat Elena Mateescu.

Editor : C.S.