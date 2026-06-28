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Video Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc

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termometru si furtuni
Foto: Getty Images
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Din articol
Codul roșu se extinde de luni în aproape toată țara Când vin primele ploi

România traversează cele mai intens episod de caniculă de până acum, din această vară, cu temperaturi care pot ajunge până la 41 de grade Celsius și cod roșu extins în aproape toată țara. Meteorologul ANM Oana Catrina a declarat duminică, la Digi24, că răcirea vremii este așteptată de la începutul lunii iulie, când își vor face apariția și primele ploi.

Astăzi, Crișana, Maramureșul, Transilvania și partea de nord a Moldovei se vor afla sub incidența unei avertizări cod roșu privind temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic deosebit de accentuat”, a explicat meteorologul ANM.

Potrivit acesteia, în aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime între 35 și 38°C, însă în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei valorile pot urca spre 39-40°C, apropiindu-se de recordurile absolute ale lunii iunie.

Codul roșu se extinde de luni în aproape toată țara

„De mâine, codul roșu se extinde, cuprinde cea mai mare parte a țării, unde vom avea temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie”, a spus meteorologul.

Maximele vor fi cuprinse între 35 și 41°C, cele mai ridicate temperaturi fiind așteptate în Banat și Crișana. În același timp, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei vor rămâne sub cod portocaliu, cu temperaturi între 32 și 38°C.

Meteorologul a atras atenția că temperatura resimțită va fi semnificativ mai mare decât cea măsurată oficial.

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„În mod cert, valoarea resimțită va fi cu mult mai mare decât ceea ce se va înregistra în adăpostul meteorologic”, a precizat aceasta.

Când vin primele ploi

„Cel puțin până marți, nu avem nicio șansă de a vedea ploi de scurtă durată în țara noastră”, a declarat Oana Catrina.

Primele manifestări de instabilitate atmosferică sunt așteptate marți în zonele montane și deluroase, iar de miercuri acestea se vor extinde în mare parte din țară.

„Începând din data de 2 iulie vom asista la o răcorire semnificativă a vremii din perspectiva regimului termic, însă își vor face apariția manifestările de instabilitate atmosferică”, a mai spus meteorologul ANM.

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Editor : Ș.A.

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