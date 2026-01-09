Live TV

Când se încălzește vremea și scăpăm de ger. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Data publicării:
fata cu fes si casti langa o cladire si zapada
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Foto: Shutterstock
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 12 ianuarie – 09 februarie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei la mijlocul lunii ianuarie, apoi temperaturile vor reveni treptat la valori apropiate sau ușor peste cele obișnuite, iar precipitațiile vor fi, în general, în limite normale la nivelul întregii țări.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în zonele montane și local în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi local deficitare în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

