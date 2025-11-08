Live TV

Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade

Data publicării:
femeie pe jos si frunze de toamnă
Foto: Shutterstock

Final de weekend cu temperaturi peste normalul perioadei. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a explicat pentru Digi24 cum va evolua vremea în zilele următoare.

Vremea se încălzește, temperaturile ajungând până la 20 de grade.

„Într-adevăr, o vreme cu temperaturi peste normal, în special pe parcursul nopților care urmează. La noapte, minimele se vor încadra între 4 și 14 grade. Este un ecart termic pe care, în mod normal, ar trebui să îl avem ziua acum, în prima parte a lunii noiembrie. Pe de altă parte, ziua de mâine va aduce valori mai ridicate în partea de sud-est a țării, în special în Dobrogea. Așteptăm ca temperaturile să urce spre 20 grade. O ușoară încălzire în toate regiunile, la nivelul țării, maxime în general între 10 și 18 grade. Trebuie să mai spun că vom rămâne cu aceste temperaturi ridicate, chiar dacă maximele vor fi cu variații de la o zi la alta, în primele zile ale săptămânii viitoare, urmând ca în a 2-a parte a săptămânii, atunci când nu vor mai fi precipitații, cam nicăieri prin țară, să înregistrăm din nou o creștere a valorilor termice,” a precizat directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.

Duminică, ploile vor lua o pauză pentru multe regiuni ale țării.

„Ploile vor persista în această noapte în mare parte a țării, mai ales în regiunile sudice, sud-vestice. Acolo, în partea de nord a Olteniei așteptăm în continuare precipitațiile cele mai abundente. Rămâne în vigoare codul galben pentru județele Mehedinți și Gorj. Pe crestele cele mai înalte din Carpații Meridionali este posibil să ningă în această noapte.

Va fi o pauză în precipitații mâine pentru multe regiuni ale țării, dar dinspre nord-vest, din nou, aria ploilor se va extinde în special spre seară. Pe parcursul nopții va cuprinde toată jumătatea de vest a teritoriului, urmând ca luni ploile să se mute în regiunile sudice și estice.

Chiar dacă vor mai fi perioade cu ploaie, în general, acestea vor fi slab cantitativ și după cum vă spuneam, așteptăm ca a 2-a parte a săptămânii să aducă o vreme în general frumoasă,” a explicat meteorologul.

Cu ce se ocupă Elena Băsescu, după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
