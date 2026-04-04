Când se va încheia episodul de vreme instabilă și cum vor evolua temperaturile. Meteorolog ANM: De marți, urmează o răcire a vremii

Mai bine de jumătate de țară se află sub cod galben de ploi abundente până la 18:00, iar în zonele montane sunt anunțate ninsori. Meteorologul ANM Raul Ilea a explicat pentru Digi24 cât mai ține acest episod și cum va fi vremea de Florii și de Paște.

„Jumătatea sud-estică a țării, astăzi,în continuare va fi influențată de precipitații, precipitații sub formă de ploaie, care bineînțeles pe alocuri pot lua și caracter de aversă, iar izolat în partea de sud a țării, respectiv prin Oltenia, Muntenia și Dobrogea, vor fi descărcări electrice. De asemenea, la noapte vremea se va liniști din acest punct de vedere, astfel încât pe parcursul zilei de mâine va fi predominant frumoasă, doar în zonele montane să mai fie izolate niște ploi, iar pe parcursul nopții în regiunile nord-vestice. Din punct de vedere termic, vreme caldă în acest final de săptămână și pentru ziua de luni, astfel încât temperaturile maxime se vor situa în general între 10 și 20 de grade, cu cele mai mari valori în partea de vest și de sud a țării. După care de marți, într-adevăr va urma o răcire a vremii, așadar schimbătoare vremea pentru următoarea perioadă”, a explicat meteorologul ANM Raul Ilea.

Zilele care urmează ne vor aduce în continuare vreme schimbătoare, iar de marți temperaturile vor scădea.

„Destul de dificil de prognozat ce se va întâmpla ziua de Paște, dar putem observa o alternanță a temperaturilor de la vreme caldă la vreme rece pentru această perioadă, vreme caldă la debutul săptămânii, iar de marți încolo se va răci, la început în jumătatea nordică și în partea de est a țării și apoi și în restul teritoriului.

Vom ajunge la valori de temperatură după ziua de marți în jurul celor specifice perioadei, iar în jumătatea de nord a țării se vor situa sub cele obișnuite perioadei. În această perioadă ar trebui să avem temperaturi în jurul a 10 grade în partea de est a Transilvaniei, nord a Moldovei și pe litoral și până spre 20 de grade în partea de sud a teritoriului,” a precizat meteorologul..

„Într-adevăr, de la o zi la alta se schimbă lucrurile. Alternanțe termice, după cum am menționat în perioada imediat următoare, iar din punct de vedere pluviometric ne situăm peste ce ar trebui să avem în mod obișnuit la începutul acestei săptămâni. După cum spuneam, ploi se vor mai semnala în partea de nord, centru și est a țării pe parcursul zilei de marți și apoi acestea să se mai extindă și în restul zonelor, dar către finalul săptămânii să ajungem la un regim pluviometric specific perioadei respective”, a adăugat meteorologul.

