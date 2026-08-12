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Video Caniculă, ploi torențiale și vânt puternic: meteorologii au emis trei avertizări cod galben. Care sunt zonele vizate HARTĂ

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Foto: Getty Images
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Caniculă în șase județe Avertizare de vânt puternic Averse torențiale și furtuni  Vremea în Capitală

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, trei avertizări cod galben, care vizează fenomene meteo diferite în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță temperaturi de până la 38 de grade Celsius în sudul țării, dar și perioade cu vânt puternic, averse torențiale și descărcări electrice în alte zone.

Caniculă în șase județe

Prima avertizare este valabilă miercuri, între orele 10:00 și 21:00, în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. Meteorologii avertizează că temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Potrivit ANM, „indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități”. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în sudul Olteniei.

Meteorologii precizează că „indicele temperatură-umezeală (ITU) în jurul pragului critic de 80 de unități va fi local și în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea”.

Foto: ANM

Avertizare de vânt puternic

Un al doilea cod galben este valabil miercuri, între orele 10:00 și 16:00, în sudul Moldovei și estul Munteniei.

În aceste zone, vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

ANM avertizează că intensificări ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h, vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea, precum și în restul Munteniei și al Moldovei.

Foto: ANM

Averse torențiale și furtuni 

Al treilea cod galben este valabil miercuri, între orele 13:00 și 21:00, în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, în jumătatea de nord a Olteniei și în nord-vestul Munteniei.

În aceste regiuni sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

Vântul poate ajunge la rafală la viteze de 50-70 km/h, iar grindina poate avea dimensiuni de 1-2 centimetri.

În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Potrivit ANM, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Transilvania și în restul Olteniei, iar seara și noaptea și în sud-vestul Munteniei.

Foto: ANM

Vremea în Capitală

Vremea va fi călduroasă miercuri în București, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Temperatura maximă va ajunge la 32-34 de grade Celsius, iar cerul va fi variabil. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-45 km/h.

Pentru municipiul București, în intervalul 12 august, ora 10:00 - 12 august, ora 21:00, nu vor fi în vigoare mesaje de atenționare sau avertizare meteorologică.

Editor : C.S.

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