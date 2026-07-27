Canicula pune stăpânire pe România: temperaturi de până la 39°C. Cum va fi vremea la început de august și cât ține valul de căldură

România va fi cuprinsă de un nou val de caniculă la începutul lunii august, când temperaturile maxime vor ajunge până la 39°C. Disconfortul termic va fi accentuat în cea mai mare parte a țării, iar vremea se va menține deosebit de caldă chiar și după 6 august.

Vremea se va încălzi treptat în aproape toate regiunile țării, iar începutul lunii august va aduce caniculă și disconfort termic accentuat.

Estimarea pentru perioada 27 iulie–9 august 2026 a fost realizată pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Temperaturile maxime și minime sunt mediate pentru fiecare regiune și adaptate local prin modele statistice.

Banat: temperaturile urcă până la 38 de grade

Până pe 6 august, vremea se va încălzi, va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Media temperaturilor maxime va crește de la 31 de grade în prima zi până la aproximativ 38 de grade la mijlocul celei de-a doua săptămâni.

Ulterior, temperaturile diurne vor scădea treptat, însă canicula și disconfortul termic vor persista. Media minimelor va coborî de la 17 grade la 14 grade în dimineața de 29 iulie, apoi va crește cu aproximativ cinci grade până la începutul lunii august. Ulterior, aceasta va varia între 18 și 20 de grade.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea în prima zi și sunt posibile din nou după 5 august.

Crișana: maxime de 39 de grade

Vremea se va încălzi până la mijlocul celei de-a doua săptămâni, va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Temperaturile maxime vor fi, în medie, de 29 de grade pe 27 și 28 iulie și vor urca până la 39 de grade pe 5 august.

Ulterior, temperaturile vor scădea treptat, însă canicula și disconfortul termic vor continua. Media minimelor se va situa în jurul valorii de 15 grade până la mijlocul primei săptămâni și va crește cu 4–5 grade până la finalul acesteia. În a doua săptămână, minimele vor fi cuprinse între 17 și 21 de grade.

Manifestări de instabilitate atmosferică sunt prognozate în prima zi și posibil după 5 august.

Transilvania: caniculă la început de august

În primele trei zile, media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 28 de grade. Ulterior, vremea va deveni călduroasă, cu maxime medii de peste 30 de grade.

Între 1 și 7 august, vremea va deveni caniculară, iar temperaturile maxime vor ajunge, în medie, la 35–36 de grade. Minimele vor varia între 10 și 14 grade în prima săptămână și între 14 și 18 grade în cea de-a doua.

Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi în primele două zile ale intervalului și, cel mai probabil, după 5 august.

Maramureș: caniculă și disconfort termic accentuat

Media temperaturilor maxime va crește de la 26–27 de grade în primele două zile până la 37–38 de grade în perioada 2–6 august. Ulterior, maximele vor coborî spre 31 de grade la finalul intervalului.

Canicula și disconfortul termic accentuat vor caracteriza primele șase-șapte zile ale lunii august. Media minimelor va scădea de la 14–15 grade la 12 grade în dimineața de 29 iulie, apoi va crește cu 6–7 grade până la mijlocul celei de-a doua săptămâni. În ultimele zile, temperaturile minime vor avea din nou o tendință de scădere.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea în primele două zile și, cel mai probabil, după 5 august.

Moldova: maxime de 36 de grade

La începutul intervalului vor exista ușoare variații termice în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Media maximelor va fi cuprinsă între 27 și 31 de grade, iar cea a minimelor, între 13 și 17 grade.

Din 29 iulie și până în jurul datei de 5 august, vremea se va încălzi treptat și va deveni călduroasă, apoi caniculară după 1 august. Media maximelor va ajunge la aproximativ 36 de grade, iar cea a minimelor, la 18–20 de grade.

Ulterior, temperaturile vor scădea ușor, însă vremea se va menține călduroasă, cu maxime medii de aproximativ 33 de grade și minime de 18–19 grade.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta în primele două zile ale intervalului, iar probabilitatea acestor fenomene va crește după 5 august.

Dobrogea: vreme călduroasă și nopți cu 22 de grade

La începutul intervalului, media temperaturilor maxime va scădea ușor de la 29–30 de grade la 28 de grade, iar cea a minimelor, de la 19 la aproximativ 17 grade.

Din 29 iulie și până în jurul datei de 6 august, vremea se va încălzi treptat, va deveni călduroasă și izolat caniculară. Media maximelor va ajunge la aproximativ 34 de grade, iar cea a minimelor se va apropia de 22 de grade.

Ulterior, în special temperaturile maxime vor scădea ușor, dar vremea se va menține călduroasă. Media valorilor diurne va fi de 32–33 de grade, iar cea a temperaturilor nocturne, de 21 de grade.

Manifestări de ușoară instabilitate atmosferică vor apărea la începutul intervalului, iar probabilitatea acestora va crește din nou după 6 august.

Muntenia: vreme caniculară și maxime de 37 de grade

La începutul intervalului vor exista ușoare variații termice în jurul normelor perioadei, cu maxime medii de 30–31 de grade și minime de 15–17 grade.

Din 29 iulie și până în jurul datei de 6 august, vremea se va încălzi treptat și va deveni caniculară după 1 august. Media temperaturilor maxime va ajunge la aproximativ 37 de grade, iar cea a minimelor, la 17–19 grade.

Ulterior, în special temperaturile diurne vor scădea ușor, însă canicula va continua. Media maximelor se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea a minimelor va fi de aproximativ 19 grade.

Ușoare manifestări de instabilitate atmosferică sunt prognozate la începutul intervalului, iar probabilitatea lor va crește din nou după 6 august.

Oltenia: temperaturile vor ajunge la 38 de grade

În primele trei zile vor exista ușoare variații termice în jurul normelor perioadei. Media maximelor va fi cuprinsă între 31 și 33 de grade, iar cea a minimelor, între 15 și 17 grade.

Din 29 iulie până în jurul datei de 6 august, vremea se va încălzi de la o zi la alta și va deveni caniculară după 1 august. Maximele vor ajunge, în medie, la aproximativ 38 de grade, iar minimele, la 18–19 grade.

Temperaturile diurne vor scădea ușor spre finalul intervalului, însă canicula va persista. Media maximelor va fi de aproximativ 36 de grade, iar cea a minimelor se va menține în jurul valorii de 19 grade.

Ușoare manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea la începutul intervalului, iar probabilitatea acestora va crește din nou la finalul celei de-a doua săptămâni.

Vremea la munte

În primele zile, media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 18 grade. Din 29 iulie și până în jurul datei de 5 august, vremea se va încălzi treptat, iar media maximelor va ajunge la aproximativ 25 de grade. Minimele vor urca până la 15–16 grade.

Ulterior, temperaturile vor scădea ușor, însă vremea se va menține caldă, cu maxime medii de aproximativ 23 de grade și minime de 14–15 grade.

Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi în primele două zile și, cu probabilitate ridicată, după 5 august.

Editor : Ș.A.