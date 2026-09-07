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Canicula revine în România, apoi temperaturile scad brusc. Când se răcește vremea și unde sunt anunțate ploi

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umbrela si soare
Foto: GettyImages
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Din articol
Banat și Crișana: până la 34 de grade, apoi o răcire accentuată Transilvania și Maramureș: temperaturile scad cu până la opt grade Moldova: vremea se răcește după 10 septembrie Dobrogea: meteorologii anunță temperaturi constante  Muntenia și Oltenia: vreme călduroasă, urmată de averse La munte, maximele coboară până la 12 grade

Vremea se încălzește în primele zile ale intervalului 7–20 septembrie, iar temperaturile vor ajunge la 33–34 de grade în vestul țării. Meteorologii anunță caniculă în unele zone din Banat pe 9 și 10 septembrie și, izolat, în Crișana pe 9 septembrie. Din 11–12 septembrie, temperaturile vor scădea semnificativ în majoritatea regiunilor, iar răcirea va fi însoțită de averse.

Banat și Crișana: până la 34 de grade, apoi o răcire accentuată

În Banat, temperaturile maxime vor crește de la 28–29 de grade până la 33–34 de grade, iar pe 9 și 10 septembrie vremea va deveni călduroasă și, pe alocuri, caniculară. Între 11 și 15 septembrie, maximele vor scădea la medii de 24–26 de grade, apropiate de normalul perioadei. Spre 19–20 septembrie, acestea vor urca ușor, până la 27–28 de grade.

Temperaturile minime vor crește de la 10–12 grade la 15–16 grade în nopțile de 10 și 11 septembrie, apoi se vor situa, în general, între 12 și 14 grade. Aversele vor cuprinde suprafețe relativ extinse în perioada 11–12 septembrie și vor aduce izolat cantități de apă de 10–15 l/mp. Ploi slabe vor fi posibile și ulterior, până pe 20 septembrie.

În Crișana, maximele se vor situa între 30 și 33 de grade până la jumătatea primei săptămâni, iar pe 9 septembrie poate fi caniculă, izolat, în zona de câmpie. Din 11 septembrie, vremea se va răci semnificativ, iar până pe 15 septembrie mediile diurne vor coborî la 23–25 de grade. La finalul intervalului, acestea vor ajunge la aproximativ 26 de grade.

Minimele vor crește de la 9–10 grade la 14–15 grade în nopțile de 10 și 11 septembrie, apoi vor oscila între 12 și 14 grade. Averse mai extinse sunt prognozate pe 11 și 12 septembrie, iar ploi slabe vor mai apărea temporar până la sfârșitul perioadei.

Transilvania și Maramureș: temperaturile scad cu până la opt grade

În Transilvania, maximele vor urca de la 24–26 de grade până în jurul valorii de 30 de grade pe 9 și 10 septembrie. În vestul și nord-vestul regiunii, vremea va deveni călduroasă. Între 11 și 15 septembrie, temperaturile vor scădea semnificativ, până la medii de 22–24 de grade, apoi vor crește ușor, spre 25–26 de grade la finalul intervalului.

Minimele vor porni de la 7–8 grade și vor ajunge la 13–14 grade în nopțile de 11 și 12 septembrie, după care vor oscila între 10 și 12 grade. Aversele vor fi mai extinse pe 12 și 13 septembrie și vor aduce izolat 10–15 l/mp. Ploile, în general slabe, vor continua temporar până pe 20 septembrie.

În Maramureș, temperaturile maxime vor crește de la 24–25 de grade pe 7 septembrie până la aproximativ 30 de grade pe 9 și 10 septembrie. Ulterior, până pe 15 septembrie, maximele vor coborî la 22–24 de grade, urmând să crească din nou spre 25–26 de grade.

Temperaturile nocturne vor urca de la 8–9 grade la 13–14 grade în perioada 10–12 septembrie, apoi se vor menține în jurul valorilor de 11–12 grade. Aversele vor fi mai extinse pe 11 și 12 septembrie, iar ulterior sunt posibile ploi slabe.

Moldova: vremea se răcește după 10 septembrie

În Moldova, maximele vor crește de la 24–26 de grade la aproximativ 28 de grade pe 9 și 10 septembrie. Ulterior, vremea se va răci, iar mediile diurne vor ajunge la 22–23 de grade pe 12 și 13 septembrie.

În a doua săptămână, regimul termic va fi relativ constant și apropiat de normal, cu maxime cuprinse între 24 și 26 de grade. Minimele vor oscila, în general, între 11 și 13 grade, exceptând nopțile din perioada 10–12 septembrie, când vor ajunge la aproximativ 14 grade.

Pe 12 și 13 septembrie sunt prognozate averse pe suprafețe mai extinse și cantități de apă de 10–15 l/mp, izolat. Ploi slabe vor fi posibile, pe spații restrânse, și în perioada 14–20 septembrie.

Dobrogea: meteorologii anunță temperaturi constante 

În Dobrogea, temperaturile nu vor avea variații importante în cele două săptămâni. Maximele vor fi de 25–26 de grade pe litoral și de 27–28 de grade în zona continentală.

Valorile nocturne se vor situa, în cea mai mare parte a intervalului, între 15 și 17 grade. În unele nopți, pe litoral, acestea pot ajunge la 18–20 de grade.

Probabilitatea apariției averselor locale va fi mai ridicată pe 13 și 14 septembrie. Ploi slabe și trecătoare vor fi posibile izolat și după 15 septembrie.

Muntenia și Oltenia: vreme călduroasă, urmată de averse

În Muntenia, maximele vor crește de la 27 de grade până la aproximativ 31 de grade în perioada 9–11 septembrie, când vremea va deveni călduroasă la nivel local. Între 12 și 16 septembrie, temperaturile vor coborî la 25–26 de grade, iar spre finalul perioadei vor reveni la medii de 27–28 de grade.

Minimele vor crește de la 7–8 grade la 13–14 grade în nopțile de 11 și 12 septembrie, apoi se vor situa între 10 și 12 grade. Averse locale, izolat moderate cantitativ, sunt prognozate în intervalul 12–14 septembrie. Ploi slabe și trecătoare vor fi posibile și după 15 septembrie.

În Oltenia, temperaturile maxime vor urca de la 28 de grade pe 7 septembrie la 30–32 de grade în prima parte a intervalului, când vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a regiunii. Începând din 12 septembrie, vremea se va răci, iar până pe 15 septembrie maximele vor ajunge la valori normale, de 25–26 de grade. Spre finalul perioadei, acestea vor crește ușor, până la 27–28 de grade.

Minimele vor urca de la 12–13 grade la 15–16 grade în nopțile de 11 și 12 septembrie, apoi se vor menține în jurul valorilor de 13–14 grade. Aversele sunt prognozate în perioada 12–14 septembrie, iar ploi slabe vor mai apărea pe spații restrânse până pe 20 septembrie.

La munte, maximele coboară până la 12 grade

La munte, temperaturile maxime vor crește de la 16–18 grade la aproximativ 20 de grade pe 9 și 10 septembrie. Ulterior, vremea se va răci, iar între 12 și 16 septembrie mediile diurne vor coborî la 12–14 grade. Spre finalul intervalului, maximele vor crește ușor, până la 15–16 grade.

Minimele vor urca de la 5–7 grade la 10–11 grade în nopțile din perioada 9–11 septembrie, apoi se vor situa în jurul valorilor de 7–8 grade.

Pe 12 și 13 septembrie vor fi averse pe suprafețe mai extinse, iar izolat se vor acumula 10–15 l/mp. Temporar, ploi în general slabe sunt prognozate și în perioada 14–20 septembrie.

Editor : Ș.A.

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