Canicula revine în sudul țării, la început de septembrie. Cum va fi vremea la mare în ultima săptămână de vacanță

Luna septembrie începe cu temperaruri de vară. După un scurt episod cu furtuni, de mâine revine canicula. Se vor înregistra până la 37 de grade Celsius în sudul și sud-estul țării, regiuni pentru care a fost emis un cod galben de caniculă. Elena Mateescu, directorul ANM, a spus la Digi24 că vremea rămâne caldă inclusiv în weekend.

Potrivit ANM, de mâine la prânz va fi cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală.

Îndicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade.

„De mâine contăm pe temperaturi la scara întregii țări foarte ridicate pentru această perioadă, cu un ecart între 27, până la 35, posibil 36 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în partea de sud și sud-est a țării, acolo unde cu siguranță vom vorbi de caniculă. Debutul toamnei, adică ziua de azi, va fi în ameliorare din perspectiva aspectului manifestărilor de instabilitate atmosferică”, a spus Mateescu.

Vremea e în încălzire încă de astăzi, de altfel, cu maxime între 24 și 32 de grade. În București esre așteptată o maximă în jurul a 30-31 de grade.

„Dacă zilele de marți și miercuri vor aduce temperaturi caniculare, în special în partea de sud-sud-est a țării, acestea vor veni la pachet, începând de miercuri după-amiază și pe parcursul nopții de miercuri spre joi, și cu fenomenele de instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de vest, acolo unde aversele vor putea fi torențiale și cantitățile de apă mai însemnate.

Chiar și ziua de joi va aduce înnorări temporar accentuate în partea de vest, nord-vest, centru a țării, dar și în zona de munte, unde perioadele cu averse vor fi caracterizate și de cantități importante de precipitații, posibil și de intensificări ale vântului, care pot lua local aspect de vijelie”, a spus Mateescu.

„Pe ansamblu însă, prima decadă a lunii septembrie din acest an va fi caracterizată de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit și cu temperaturi care se apropie și depășesc pragul unei zile de caniculă, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în partea de sud și sud-est a țării”, a subliniat ea.

Pentru că este ultima săptămână de vacanță școlară, Mateescu a vorbit și despre prognoza meteo pentru litoral.

„Chiar și în zona litoralului așteptăm o vreme în general frumoasă, fenomenele de instabilitate nu vor fi prezente. Așa arată informațiile din această dimineață. Vor fi temperaturi în aer la nivelul la 25-26 de grade, maxima unei zile de vară fiind de 25 grade. Așadar, încă mai avem timp să petrecem în o minivacanță sau o vacanță în această parte a țării, în această perioadă”, a spus meteorologul.

Apa mării va avea în jur de 20-22 de grade, a precizat Mateescu.

