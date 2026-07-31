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Video Canicula se extinde în România. Cod portocaliu în șase județe și temperaturi de până la 41°C. ANM: „Este posibil să emitem și cod roșu”

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canicula val caldura termometru
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Cod portocaliu în patru județe, vineri Codul portocaliu se extinde sâmbătă în șase județe Cum va fi vremea în București Temperaturi de 38°C și nopți tropicale în vestul țării Temperaturile ar putea urca până la 41°C ANM nu exclude emiterea unui cod roșu

ANM a extins avertizările de caniculă, iar codul portocaliu va viza sâmbătă șase județe. Temperaturile vor ajunge izolat la 40°C în weekend și ar putea urca până la 41°C săptămâna viitoare, când nu este exclusă emiterea unui cod roșu, a declarat Elena Mateescu, directorul general al ANM, la Digi24.

Actualizare 10.25 Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de caniculă și o informare valabilă până marți, 4 august, la ora 10:00. Valul de căldură va persista în vestul și centrul țării, iar în weekend se va intensifica și se va extinde în jumătatea nordică a Moldovei. În Câmpia de Vest, temperaturile vor ajunge local la 39°C și izolat la 40°C.

Cod portocaliu în patru județe, vineri

Vineri, până la ora 10:00, județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare se află sub cod portocaliu de caniculă.

Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38°C, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 24°C.

În sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureș este în vigoare un cod galben. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35°C în cea mai mare parte a Transilvaniei și vor ajunge la aproximativ 37°C în sudul Banatului.

Codul portocaliu se extinde sâmbătă în șase județe

Sâmbătă, între orele 10:00 și 22:00, codul portocaliu va viza județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Canicula se va intensifica, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 39°C, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest.

Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic, iar temperaturile minime nocturne se vor situa, local, între 20 și 24°C.

Tot sâmbătă, sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei se vor afla sub cod galben. În aceste regiuni, maximele vor fi cuprinse între 33 și 37°C.

Potrivit informării meteorologice valabile în perioada 31 iulie, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, valul de căldură va persista în sudul și vestul Olteniei, Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei.

Sâmbătă și duminică, acesta se va intensifica și se va extinde în jumătatea nordică a Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 33 și 38°C, iar în Câmpia de Vest vor ajunge local la 39°C și izolat la 40°C.

În restul regiunilor, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va crește. ANM avertizează că valul de căldură se va intensifica în perioada 4–9 august, când vor continua canicula și disconfortul termic accentuat.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă până marți, 4 august, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 33 și 34°C, iar indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

Duminică, indicele va atinge pragul critic, iar temperatura maximă va fi de 33–34°C. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile minime se vor încadra, pe parcursul intervalului, între 15 și 19°C.

Știrea inițială

Temperaturi de 38°C și nopți tropicale în vestul țării

Elena Mateescu a precizat că episodul de caniculă va continua la finalul acestei săptămâni și pe parcursul săptămânii viitoare, valul de căldură urmând să se extindă atât ca arie, cât și ca durată.

Cele mai afectate vor fi, într-o primă etapă, regiunile vestice, unde intră în vigoare un cod portocaliu. Temperaturile maxime vor ajunge la 38°C, iar disconfortul termic va fi în accentuare.

„Indicele temperatură-umezeală va putea atinge local pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va putea fi tropicală, minimele fiind cuprinse între 20 și 24°C”, a explicat directorul general al ANM.

Codul galben se extinde în sud-vestul, centrul și nordul țării, unde temperaturile vor fi cuprinse între 33 și 37°C. Și în aceste regiuni, minimele nocturne vor putea ajunge la 20–22°C.

Temperaturile ar putea urca până la 41°C

Începând de duminică, temperaturile din vestul țării se vor apropia de 39–40°C. Valul de căldură se va intensifica în cursul săptămânii viitoare, când ar putea fi înregistrate valori și mai ridicate.

„Mai ales zilele de marți, miercuri și joi este posibil să aducă deja primele valori de 40–41°C, în special în partea de vest. Dar nu excludem ca și în zonele de câmpie din restul țării să ne apropiem de 38–39°C”, a declarat Elena Mateescu.

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ANM nu exclude emiterea unui cod roșu

Directorul general al ANM a avertizat că aria vizată de codul portocaliu s-ar putea extinde, iar intensitatea avertizărilor ar putea crește.

„Este posibil ca, pe măsură ce înaintăm spre finalul săptămânii și săptămâna viitoare, să emitem și cod roșu. Ne apropiem de maximele absolute zilnice ale perioadei în care ne aflăm. Acest lucru justifică atât extinderea avertizărilor, cât și creșterea codului de culoare, având în vedere intensitatea și durata acestui val de căldură”, a spus Elena Mateescu, la Digi24.

Editor : Ș.A.

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