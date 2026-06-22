HARTĂ Caniculă și furtuni în mare parte a țării. Anunțul făcut de ANM

ANM a emis luni alerte cod galben de caniculă și furtuni care vor viza mai multe zone din România. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, a explicat, la Digi24, cum va fi vremea în perioada următoare și în ce zone va ploua.

„În acest moment, meteorologii pregătesc o actualizare a setului de avertizări. Trebuie să vă spun însă că rămânem cu același scenariu, respectiv faptul că vom continua să vorbim în același timp de manifestări de instabilitate atmosferică, dar și de temperaturi deosebit de ridicate pentru perioada în care ne aflăm. Instabilitatea se va manifesta atât astăzi, cât și în zilele viitoare, în special în zonele de deal și de munte, dar pe intervale mai restrânse de timp și în zonele joase din partea de vest, de centru și de sud-vest a teritoriului, urmând să acumulăm în urma averselor cantități de apă care izolat să depășească 25, 30 poate chiar 40 l/m², așa cum s-a întâmplat și ieri.

Din punct de vedere al temperaturilor, sigur, în zonele în care înnorările vor persista mai mult, vom înregistra o foarte ușoară scădere a valorilor maxime față de ziua de ieri, dar, în ansamblu, astăzi este de așteptat ca din nou, în special în partea de nord-vest a țării, deci în Maramureș, în Crișana, dar și în sud, în partea sudică a Olteniei, a Munteniei, poate și în partea de sud a Moldovei, să înregistrăm temperaturi în jurul a 33°, iar disconfortul termic să fie unul accentuat. De altfel, în condițiile unei umezeli ridicate la nivelul întregii țări, disconfortul termic va fi important, va fi accentuat chiar și în zone în care temperaturile maxime se vor opri la 31, 32 de grade”, a precizat, pentru Digi24, Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.

Primele zile ale lunii iulie vor aduce un nou transport de aer foarte cald, anunță meteorologul.

„Partea de vest a Europei traversează într-adevăr un episod de caniculă puternică. Un episod care, nu numai că favorizează înregistrare a unor valori termice deosebit de ridicate, dar se și întinde pe o durată mai mare de timp. Există scenariul conform căruia, materialele de astăzi arată că acest caz de căldură, totuși se va deplasa treptat spre estul Europei, se va restrânge oarecum înspre regiunile mai sudice, în același timp, noi urmând să rămânem în continuare la marginea estică a acestui dom de căldură, astfel încât scenariul cel mai probabil este acela că vom continua această săptămână cu temperaturi ridicate, dar și cu manifestări de instabilitate. Este însă de așteptat ca la sfârșitul acestei luni și primele zile ale lunii iulie să aducă un nou transport de aer foarte cald, care de data aceasta să afecteze în principal partea de sud și de centru a Europei. Și atunci este mai probabil ca și la noi temperaturile să înregistreze valori care să depășească 35, 36°, poate chiar și mai sunt atât în partea de vest a țării în special”, a adăugat Florinela Georgescu.

Cod galben de caniculă

De astăzi de la ora 10:30 până miercuri 24 iunie, ora 21 este în vigoare o informare devreme călduroasă și disconfort termic.

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării.

De asemenea, astăzi, în intervalul orar 12 – 21, este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. Zone afectate sunt: Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei.

Luni (22 iunie) în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

Cod galben de furtuni

O altă atenţionare Cod galben va fi valabilă, luni, între orele 12.00 şi 21.00, dar se referă la instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ. Aceasta vizează judeţele Bihor, Sălaj, Cluj, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dolj, Olt şi parţial judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Buzău.

”În intervalul menţionat, la început în zona de munte, apoi în Banat, Crişana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15...25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30...40 l/mp”, a arătat ANM.

O altă atenţionare Cod galben, tot vizând instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, a fost emisă pentru marţi, între orele 12.00 şi 21.00. Aceasta va viza judeţele Maramureş, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Covasna şi zona de munte a judeţelor Suceava, Bistriţa-Năsăud, Neamţ, Mureş, Harghita, Bacău, Vrancea, Buzău, Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad şi Timiş.

”În intervalul menţionat, în zona de munte, sudul Banatului, vestul şi nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15...25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30...40 l/mp”, au transmis meteorologii.

Manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi, pe arii restrânse, şi în restul ţării.

Cum va fi vremea în București

Astăzi, în București, vremea va fi călduroasă, iar disconfort termic ridicat. Cerul va avea înnorări temporare, iar noaptea vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată (în jurul a 3 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.

Marți, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare seara, când va crește probabilitatea pentru averse (2...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă va fi de 18...20 de grade.

Și miercuri vremea se va menține călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități și gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Cerul va fi variabil, iar dupăamiaza vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale (se vor acumula 5...10, izolat peste 15 l/mp), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de 40...45 km/h) și posibil vijelii.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

În intervalul 22 iunie, ora 10:30 - 24 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru vreme călduroasă, disconfort termic.

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Editor : A.P.