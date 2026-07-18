Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis șase avertizări cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică, valabile în perioada 18-20 iulie. În vestul și sudul țării temperaturile vor ajunge la 37 de grade, iar în numeroase regiuni sunt prognozate furtuni cu vijelii, grindină și ploi torențiale.

Sâmbătă, între orele 12:00 și 10:00 în dimineața zilei de duminică, este în vigoare un cod galben de caniculă pentru Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Munteniei.

sursa foto: ANM

Potrivit meteorologilor, în aceste zone va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-37 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse, în general, între 20 și 22 de grade. În restul țării, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat pe arii restrânse.

Furtuni, vijelii și grindină în mai multe regiuni

Pe lângă valul de căldură, ANM a emis mai multe avertizări cod galben de instabilitate atmosferică pentru diferite intervale ale zilei de sâmbătă și pentru noaptea de sâmbătă spre duminică.

Între orele 12:00 și 17:00, sunt așteptate furtuni în zonele montane, Maramureș, vestul și estul Transilvaniei, nordul și nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și nord-vestul Moldovei. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, precum și grindină cu diametrul de 1-3 centimetri. Cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat vor depăși 40-50 l/mp.

Între orele 17:00 și 21:00, instabilitatea atmosferică se va extinde în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și local în Carpații Meridionali și Orientali. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii cu viteze de 50-70 km/h, în special în sudul țării.

În intervalul 21:00 - 10:00, în noaptea de sâmbătă spre duminică, fenomenele de instabilitate vor afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Olteniei și nord-vestul Transilvaniei, unde sunt prognozate vijelii, descărcări electrice, grindină și ploi torențiale. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 40 l/mp.

Canicula persistă și duminică. Noi avertizări de furtuni

Un nou cod galben de caniculă va intra în vigoare duminică, la ora 12:00, și va fi valabil până luni dimineață, la ora 10:00. Avertizarea vizează sudul Olteniei și sudul Munteniei, unde temperaturile maxime vor atinge din nou 34-37 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-22 de grade.

Tot duminică, între orele 10:00 și 23:00, în zonele montane, Maramureș, Transilvania și Moldova, precum și în nordul Crișanei și al Munteniei, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

sursa foto: ANM

Vântul va avea rafale de 50-70 km/h, iar izolat poate depăși 80 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 40-60 l/mp.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va fi caniculară pe tot parcursul intervalului 18 iulie, ora 12:00 – 20 iulie, ora 10:00, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, potrivit prognozei speciale emise de ANM.

Sâmbătă, temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar minima se va situa între 19 și 21 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Cerul va fi variabil, însă spre seară și la începutul nopții instabilitatea atmosferică se va accentua. Sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, averse de aproximativ 5 l/mp și descărcări electrice.

Duminică, vremea va rămâne caniculară, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 35 de grade și minime de 19-21 de grade. Spre seară și în cursul nopții sunt așteptate din nou înnorări accentuate, averse de 5-10 l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 45-55 km/h.

Pentru municipiul București este în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic, valabil de sâmbătă, 18 iulie, ora 12:00, până luni, 20 iulie, ora 10:00. De asemenea, sâmbătă, între orele 17:00 și 21:00, Capitala se află sub cod galben de instabilitate atmosferică, fiind prognozate vijelii, intensificări ale vântului și averse.

Editor : M.I.