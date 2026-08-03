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Caniculă şi temperaturi extreme în Bucureşti. În ce zile se vor înregistra până la 38 de grade. Prognoză specială ANM

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bărbat care stă lângă fântânile din București
Foto: Profimedia Images
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Bucureştiul se va afla sub un val de căldură persistent, completat de un disconfort termic deosebit de accentuat pe parcursul acestei săptămâni, arată o prognoză specială a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicată luni.

În perioada 3 august, ora 10:00 - 4 august, ora 9:00, în Capitală, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi, potrivit prognozei ANM.

Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea şi dimineaţa, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 19-20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană, spre 17 grade.

De asemenea, în intervalul 4 august, ora 9:00 - 5 august, ora 9:00, valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperatura maximă va fi de 36-37 de grade, iar cea minimă de 19-20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană, spre 17 grade.

Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea şi dimineaţa. Vântul va sufla slab până la moderat.

În plus, în intervalul 5 august, ora 9:00 - 6 august, ora 9:00, va continua să fie caniculă şi ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade, iar cea minimă de 18...21 de grade (noapte tropicală).

Cerul va fi variabil ziua şi mai mult senin noaptea, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat.

Conform prognozei de specialitate, în perioada 6 august, ora 9:00 - 7 august, ora 10:00, valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă şi disconfortul termic se va menţine accentuat.

Temperatura maximă va fi de 37-38 de grade, iar cea minimă de 19-22 de grade şi noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Municipiul Bucureşti se va afla, în intervalul 3 august, ora 10:00 - 7 august, ora 10:00, sub o informare de caniculă şi temperaturi extreme, iar în perioada 4 august, ora 10:00 - 5 august, ora 10:00, sub o atenţionare Cod galben de vreme deosebit de caldă.

Citește și: România, sub un val intens de căldură. Cod roșu de temperaturi extreme, cu maxime de până la 41 de grade

Editor : B.P.

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