Caniculă urmată de un nou val de răcire. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, până pe 7 iunie, pentru toate regiunile

Urmează zile cu temperaturi care vor depăși 30 de grade în multe zone din țară, iar de joi, 28 mai, vremea se răcește semnificativ. Nu va fi o răcire de durată, urmând o creștere a temperaturilor, potrivit prognozei ANM pentru intervalul 25 mai – 7 iunie.

Vremea în Banat

Valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 29 de grade, spre 32 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme călduroasă. Minimele termice, în același interval, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 25 de grade, iar cele nocturne la 9 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai.

Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 28 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade.

Probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Crișana

Valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 28 de grade, spre 31 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme călduroasă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la o medie de 12 grade, la 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 24 de grade, iar cele nocturne la 8…9 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai.

Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 26 de grade, iar a minimelor va fi de 13…14 grade.

Probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Transilvania

Vremea se va încălzi la începutul intervalului. Media regionala a maximelor va crește de la 26 de grade, spre 28 de grade (miercuri, 27 mai), iar vremea va fi local călduroasă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor, iar media acestora va ajunge la 11...12 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 22 de grade, iar cele nocturne la 6 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor va fi de 25...26 de grade, iar a minimelor de 11...12 grade.

Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datelor de 26 și 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Maramureș

Valorile termice vor fi în creștere ușoară la începutul primei săptămâni de la o medie regională a maximelor de 28 de grade, spre 29...30 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme călduroasă. Minimele termice, în același interval, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 25 de grade, iar cele nocturne la 9 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 28 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade.

Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datelor de 26 și 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Moldova

Vremea se va încălzi la începutul primei săptămâni. Valorile termice diurne vor fi în creștere de la o medie regională de 25 de grade, spre 28...29 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme local călduroasă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la 12 grade, spre 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 20 de grade, iar cele nocturne în jurul a 8 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Vremea se va încălzi din nou până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 26 de grade, iar a minimelor va fi de 12...14 grade.

Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datelor de 26 și 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Dobrogea

Valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 26 de grade, spre 28 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme izolat călduroasă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la o medie de 14 grade, la 16 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 22 de grade, iar cele nocturne la 11 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Vremea se va încălzi din nou până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 25 de grade, iar a minimelor va fi de 14...15 grade.

Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datei de 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Muntenia

Vremea se va încălzi la începutul intervalului și va deveni călduroasă miercuri (27 mai). Creșterea valorilor diurne va fi de la o medie regională de 27...28 de grade, spre 30 de grade. Minimele termice, în același interval, vor avea ușoare variații în jurul a 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 24 de grade, iar cele nocturne la 10 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Vremea se va încălzi din nou până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 27 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade.

Temporar vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea în Oltenia

Vremea se va încălzi la începutul intervalului și va deveni călduroasă miercuri (27 mai). Creșterea valorilor maxime va fi de la o medie de 28 de grade, spre 30...31 de grade. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor până la 14...15 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 26 de grade, iar cele nocturne la 10 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Valorile termice vor crește din nou până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 28 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade.

Probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Vremea la munte

Valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 16 grade, spre 18 grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza local o vreme caldă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la o medie de 7...8 grade, la 10 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 13 grade, iar cele nocturne la 3 grade, valori ce se vor menține în general și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 16 grade, iar a minimelor va fi de 8 grade.

Temporar vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Editor : A.P.

