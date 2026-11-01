Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, 1 noiembrie, mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de ploi abundente, ninsori și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării. În zonele montane, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 40 de centimetri, iar rafalele de vânt vor atinge 80 km/h. Vremea se va răci și în București, unde sunt prognozate ploi și temperaturi maxime de 9-12 grade.

Când ar putea ninge și în zonele joase ale țării

ACTUALIZARE 11.30 Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, duminică, în direct la Digi24, că ninsorile sunt puțin probabile în zonele joase ale țării în zilele următoare, inclusiv în București, deoarece temperaturile se vor menține peste pragul de îngheț. Totuși, meteorologul avertizează că viitoarele episoade de răcire ar putea aduce ninsori și la altitudini mai mici.

„Orice episod cu răcire de acum încolo poate aduce ninsori și în zonele mai joase. Deocamdată, maximele termice pe care le așteptăm exclud această posibilitate”, a declarat Florinela Georgescu.

Potrivit meteorologului, temperaturile maxime se vor situa duminică între 8 și 17 grade la nivelul țării, cu aproximativ 12 grade în București. Luni, valorile termice vor scădea ușor în toate regiunile, însă răcirea nu va fi suficient de accentuată pentru a favoriza apariția ninsorilor la altitudini joase.

Florinela Georgescu a atras însă atenția că, în a doua parte a săptămânii viitoare, temperaturile nocturne s-ar putea apropia de 0 grade în întreaga țară.

Știrea inițială

Potrivit meteorologilor, în intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 20:00, vor fi precipitații moderate cantitativ în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde se vor acumula, în general, 30-50 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă depus va măsura, în general, între 10 și 30 de centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar miercuri, 4 noiembrie, și în cele estice, cu viteze de 40-50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor ajunge la 60-80 km/h, viscolind ninsoarea.

Cod portocaliu de precipitații abundente. Strat de zăpadă de până la 40 cm

De duminică, 1 noiembrie, ora 10:00, până luni, 2 noiembrie, ora 10:00, este în vigoare un cod portocaliu de precipitații importante cantitativ în vestul Carpaților Meridionali și în zona submontană a Olteniei.

Foto: ANM

În aceste regiuni se vor acumula cantități de apă de 50-70 l/mp. La altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile și se va depune un strat de zăpadă de 20-40 de centimetri.

În același interval, este valabil și un cod galben de ploi însemnate cantitativ în județele Dolj și Olt, în zonele joase ale județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și în sudul județului Hunedoara.

Cantitățile de apă vor ajunge la 25-35 l/mp și, izolat, vor depăși 50 l/mp.

Cod galben de vânt puternic în Muntenia și Dobrogea

Meteorologii au emis și o atenționare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă de luni, 2 noiembrie, ora 08:00, până marți, 3 noiembrie, ora 10:00.

Foto: ANM

În cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50-70 km/h.

Totodată, în perioada 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, județele Călărași, Ialomița și Constanța se vor afla sub cod galben de ploi însemnate cantitativ. Se vor acumula 25-35 l/mp și, izolat, peste 40 l/mp.

Foto: ANM

Prognoza pentru București. Ploi, vânt și temperaturi în scădere

În Capitală, vremea va fi închisă și ploioasă în următoarele zile, iar temperaturile maxime vor coborî până la 9-10 grade.

Duminică, 1 noiembrie, cerul va fi acoperit și va ploua, fiind estimate cantități de apă de 5-10 l/mp. Vântul va avea rafale de 40-45 km/h, iar temperatura maximă va fi de aproximativ 12 grade. Minima va coborî la 8-9 grade.

Luni, 2 noiembrie, vremea va deveni rece, cu ploi de 15-20 l/mp și rafale de vânt de 50-60 km/h. Maximele vor fi de 9-10 grade, iar minimele de 6-7 grade.

Marți, 3 noiembrie, vremea se va menține închisă, cu ploi și intensificări ale vântului de până la 60 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 10 grade.

Miercuri, 4 noiembrie, ploile vor slăbi în intensitate, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima va ajunge la aproximativ 11 grade.

Pentru București este valabilă o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00. De asemenea, în intervalul 2 noiembrie, ora 08:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, Capitala se va afla sub atenționare Cod galben de vânt puternic.

ANM precizează că avertizările vor fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.

Editor : Ș.A.