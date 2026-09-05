Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño

Primele previziuni privind ninsorile din iarna 2026-2027 încep să indice un impact puternic al fenomenului Super El Niño, scrie site-ul de specialitate Severe Weather, care face o prognoză în ceea ce privește prezența zăpezii pe teritoriul Statelor Unite, al Canadei și al Europei în iarna care urmează. Datele analizate de specialiștii Severe Weather arată o iarnă săracă în zăpadă în Europa, doar zonele înalte urmând să beneficieze de mai multe ninsori.

Severe Weather a analizat cele mai recente evoluții ale fenomenului Super El Niño și, pe baza sistemelor globale de prognoză pe termen lung și a analizei datelor istorice, a făcut o predicție, pe luni, privind ninsorile pentru iarna care urmează în Statele Unite, Canada și Europa.

În ce privește continentul nostru, datele anticipează o prognoză foarte slabă privind ninsorile. Se preconizează că în cea mai mare parte a continentului ninsorile vor fi sub nivelul normal, cu excepția zonelor de altitudine, precum Alpii, și a zonelor cu temperaturi mai scăzute din nordul și nord-estul Europei.

Pentru schiori, sezonul care urmează va fi determinat de altitudine și latitudine. Un curent atlantic blând, predominant, determină deficite de zăpadă pe scară largă în zonele de șes și la altitudini medii, cu excepția părților nordice. Zonele de peste 1.800 - 2.000 m altitudine din Alpi par, de asemenea, favorabile pentru un strat bun de zăpadă naturală, mai arată Severe Weather.

Decembrie

Prognoza privind ninsorile din decembrie indică precipitații sub nivelul normal în majoritatea zonelor de câmpie, cu excepția extremului nord al continentului.

Acest lucru se datorează unui curent mai mult dinspre vest spre sud-vest peste cea mai mare parte a Europei, care este bogat în precipitații, dar și mai cald. Acest lucru este confirmat și de anomalia de ninsori abundente observată în Alpi și spre nord.

Ianuarie

În prognoza pentru ianuarie, situația nu se îmbunătățește prea mult, întrucât creasta de înaltă presiune din sud persistă, iar curentul dinspre vest continuă.

Totuși, se observă apariția unor zone cu temperaturi peste normal, nu doar în zonele de altitudine din partea central-estică.

Februarie

Februarie este, de obicei, o lună mai înzăpezită în toată Europa, astfel încât o creastă de înaltă presiune persistentă va genera cel mai mare deficit de zăpadă.

Prognoza Severe Weather indică cantități de zăpadă sub nivelul normal în cea mai mare parte a regiunilor centrale, vestice, nord-vestice și sudice.

Cantitățile de zăpadă rămân mai abundente în nord-est și nord, la fel ca în restul iernii.

Totuși, sursa citată atrage atenția că un nivel al ninsorilor sub normal nu înseamnă că nu va ninge deloc. Înseamnă doar că va fi mai puțină zăpadă decât media pe termen lung.

Așadar, o zonă cu o cantitate totală medie de zăpadă de 1 metru pe parcursul iernii ar putea înregistra, în schimb, doar 25 cm de zăpadă.

Editor : B.P.