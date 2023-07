Cât mai durează canicula. În weekend vor fi 40 de grade la umbră. Mateescu (ANM): Săptămână viitoare urmează al 3-lea val

Căldură infernală până la finalul săptămânii în aproape toată țara. Este cel mai lung val de caniculă din această vară. Vârful temperaturilor este așteptat în weekend când vom avea în termometre 41 de grade Celsius, la umbră. Directorul ANM, Elena Mateescu, spune că săptămâna viitoare, începând de marți, un al treilea val de căldură intensă va aduce valori ale temperaturilor de 39-40 de grade Celsius. Meteorologul avertizează că aceste valuri de căldură se vor intensifica în viitor și, deși nu a fost atins maximul temperaturilor înregistrate în România, luna iulie a anului 2023 este pe locul 3 ca una dintre cele mai caniculare din istoria înregistrărilor. Tendința măsurătorilor arată creșteri de la an la an și în ceea ce privește arealul vizat.

Directorul ANM, Elena Mateescu: „Vorbim, până la sfârșitul acestei săptămâni, de un al doilea val de căldură intens. Ieri am înregistrat 40 de grade la umbră la Zimnicea și Turnu Măgurele, 39 de grade în Capitală.

Într-adevăr, sâmbătă este posibil să consemnăm din nou valori ale temperaturilor maxime de 39-40, posibil izolat în extremitatea sudică a țării - 41 de grade Celsius la umbră. Indicele de disconfort termic măsoară deja 80 de unități pe areale din partea de sud și sud-est a țării.

Vorbim și de temperaturile resimțite, care în bună parte din țară, dar mai ales în jumătatea sudică, la această oră depășesc 40, chiar 43 de grade Celsius.

Vorbim până mâine de o atenționare meteorologică de cod portocaliu - pentru 3 județe din sudul țării, acolo unde căldura va fi intensă, temperaturile maxime vor fi de 38, 39 de grade Celsius și disconfortul termic accentuat iar în aria zonelor avertizate de cod galben pentru astăzi și mâine vorbim de temperaturi care se vor situa între 33 până la 37 de grade.

În continuare canicula va putea crea probleme din perspectiva disconfortului termic ridicat, acel ITU, care va depăși pragul critic de 80 de unități.

Nopțile vor fi tropicale, pentru că minimele se vor situa între 18 până la 23-24 de grade.

Valul de căldură și disconfortul termic va persista îndeosebi în partea de sud și în următoarele zile.

De la debutul săptămânii viitoare, începând de marți, un al treilea val de căldură intens va putea aduce valori de temperaturi de 39-40 de grade Celsius”.

Meteorologul ANM a afirmat că este de așteptat ca și în viitor „să discutăm de o intensificare a valurilor de căldură, atât prin frecvența și intensitatea acestora, pentru că observăm că de la an la an, din păcate, aceste situații devin din ce în ce mai frecvente și vorbim în acest an de o particularitate semnificativă”.

„Nu ne-am apropiat de maximul absolut al lunii iulie în țara noastră - 44,3 grade Celsius înregistrat în 24 iulie (2007 – n.red.) la Calafat, însă durata acestui episod și intensitatea lui, dar mai ales extinderea în aproape toată țara - mai puțin zonele de munte și de deal, acolo unde maximele s-au situat până la 32-33 de grade – fac din acesta să fie unul care confirmă această tendință.

Deja intervalul 1-18 iulie din acest an înregistrează o abatere termică de două grade față de normalul climatologic al unei luni iulie în țara noastră, cea mai caldă lună a verii și a anului, și situează această lună până în prezent pe locul 3 ca fiind cea mai călduroasă, după lunile iulie ale anilor 2012, 2007 și 2015.

Cu siguranță, va mai urca în acest top, pentru că urmează un al treilea val. Așa cum arată informațiile, cel puțin până la sfârșitul «lunii lui cuptor», vom discuta aproape zilnic de ceea ce înseamnă persistența valului de căldură din vara 2023”.

